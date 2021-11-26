İhlas Haber Ajansı

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Kelkit'te ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde dün gece caddede kameralara takılan kurt, kısa süreli paniğe neden oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece caddede kameralara takılan kurt, kısa süreli paniğe neden oldu.


Kelkit ilçesinde özel bir firmada çalışan Aytekin Yılmaz, Müderris Osman Efendi Caddesi'nde Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu yakınlarında bir kurda rastladı. O anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Yılmaz, bu yolu kullanan vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Arkadaşı araçtan inince kurdun dere yatağına kaçtığını anlatan Yılmaz, “Ben daha önceleri de yine burada kurda denk gelmiştim. Normalde sık kullanılan bir yol. Üniversite öğrencileri genelde orayı kullanıyor. Çok şükür kimseye denk gelmedi. Diğer arkadaşım araçtan inince hemen uzaklaştı zaten. Yalnız olsa saldırabilirdi. Bu bölgedeki yolları kullanan vatandaşlarımız özellikle geceleri dikkatli olmalı” dedi.


Görüntülerde kaldırımdaki kurdun kaçmaması ise dikkat çekti. Videonun altına yapılan yorumlarda, aynı bölgede daha önce domuz sürüsünün de görüldüğü ifade edildi.

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