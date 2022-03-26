Kelkit'te mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

Kelkit Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda, Kelkit ilçesi mahalle ve köy muhtarlarıyla yapılan kahvaltının ardından, konuşmalara geçildi.

“Gümüşhane 19 yılda 19 Milyar TL kamu yatırımı aldı”

Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'nin 19 yılda 19 milyar TL'lik kamu yatırımı aldığını söyleyerek “Bugüne kadar devletimizin imkanları çerçevesinde, 19 yıllık döneme baktığımızda Gümüşhane ili 19 milyar TL seviyesinde kamu yatırımı almış. Bu imkanlar çerçevesinde ilimiz bir barajlar şehri olmuş, bunda da değerli vekillerimizin çok büyük katkısı var. Karayolları, tüneller şehri olmuş çok özel imkanlara kavuştuk. Bu imkanları ilimize seferber eden herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bu imkanların bir kısmı köylerimize aktarıldı. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmez. Daha iyi ne yapabiliriz, özelde sizin sıkıntılarınızı nasıl çözebiliriz, neler yaparsak daha rahat edersiniz, nasıl mutlu edebiliriz bizi ilgilendiren bu. Yapacaklarımızı sizinle nasıl istişare edebiliriz, bu toplantının amacı bu. Bizden istekleriniz neyse, hepsini alalım imkanlarımız çerçevesinde önceleyelim. Sadak Barajımız bu sene inşallah tekrar devreye girecek, sulama ile ilgili testlerin hepsi bittikten sonra. Kelkit'te bizim bir de önemli bir değerimiz daha var Satala Antik kenti. 2-3 senedir biz oraya özel idare üzerinden önemli kaynak aktarıyoruz. Bu sene de hep beraber yine önemli bir kaynağı aktaracağız. Geçen yıl aktardığımız kaynak Türkiye'de özel idareler açısından en önemli kaynaklardan birisiydi. Bu yıl da daha fazlasını yaparak Satala Antik Kenti'nin Kelkit'e değer katması ve insanlığın ortak hizmetine sunmak noktasında çalışmalarını yürüteceğiz. Köylerimizin altyapı, üstyapı neler yapılabilecekse yapacağız. Milletimize hizmet için burada görev yapıyoruz” dedi.

“Biz Sadak'tan bu sene suyu tam tekmil vereceğiz”

Kelkit'teki köylerin en büyük problemlerinin içme suyu ve enerji olduğunu söyleyen AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, “Kelkit'teki köylerimizin en büyük problemlerinden biri içme suyu ve enerji. Malum enerji fiyatları çok yükseldi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. 17-18 tane köyün güneş enerji talebi vardı, benim şahsi kanaatim her köye ayrı ayrı güneş enerjisi kuracağımıza Kelkit, Köse, Şiran bu bölgede toplam talebi tespit edip, hazinenin yerinde bunu kurup bütün köylerimizin ihtiyacını buradan karşılamak. Bu çalışma başladı. Sadak sulamamız bitti. Program dahilinde, geçen sonbaharda testlere başladık. Fakat Allah bu sene rahmeti bol gönderdi. Kış erken geldi, soğuk olunca ve borular donunca yaklaşık 3'te 1'inin testini yaptık diğer 3'te 2 kaldı. Şimdi bölge müdürü ile görüşüp geri kalan kısmını da yetiştireceğiz. Biz Sadak'tan bu sene suyu tam tekmil vereceğiz” diye konuştu.

“Öncelikli sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz”

Kamu yatırımlarıyla ilgili ödeneklerin artırılması için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Bu yıl Gümüşhane, Torul, Kürtün tarafında hemen hemen köylerimizin 3'te 2'sini ziyaret ettik, onların sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Önemli olan öncelikli sorunu belirlemek, sonra bütçeyi temin etmek daha sonra da bütçeyi uygun bir biçimde yönetmek. Ödeneklerin artırılması noktasında gerekli yerlere ulaştık. Bu sene ödeneklerimiz biraz daha fazla gelecek, biz de sizlerin öncelikli sorunlarınızı çözmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından mahalle ve köy muhtarları tek tek söz alarak talep ve şikayetlerini yetkililere aktardı.

Toplantıya Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Kelkit Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Akın, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle, köy ve mahalle muhtarları katıldı.