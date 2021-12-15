Kelkit'te otomobilin çarptığı küçük çocuk kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde okuluna gitmek isterken otomobilin altında kalarak ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, çocuğunu bırakmak için Zübeydehanım Caddesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun girişinde tali yola giren E.İ. yönetimindeki 29 AV 669 plakalı otomobil, o sırada öğlen yemeğini yedikten sonra okuluna giden 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç'a çarptı.

İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden oldu.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından sürücü E.İ gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden ve Bayburtlu olduğu öğrenilen minik Yusuf Osman Kılıç'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.