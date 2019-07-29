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Kelkit'te trafik kazası: 2 ölü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine tatil için gelen çift meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine tatil için gelen çift meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye İstanbul'dan tatil için Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde gelen Temel Şimşek (59), 60 DA 160 plakalı otomobiliyle eşi Fatma Şimşek'le birlikte Kelkit ilçe merkezine gitmek üzere sabah erken saatlerde yola çıktı. Karayolunun Karşıyaka köyü yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden çift bugün öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Öbektaş beldesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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