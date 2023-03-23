Kırıklı köyünde hayırlı gelenek 19 yıldır sürüyor

İl merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Kırıklı köyünde eski muhtar Alim Aşkın tarafından başlatılan iftar geleneği, nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor. İşlek bir karayolu kenarında bulunan köyde Aşkın'ın kahvehanede bir kamyon sürücüsünün ekmek, peynir ve zeytinle iftar yaptığını görmesinin ardından başlayan gelenekte, ilk yıllarda köylüler evlerinde yemek yaparak getirdi. Daha sonra talebin artmasıyla köyde özel mutfak kuran köylüler, sadece Ramazan ayında çalışmak üzere aşçı ve yardımcı tutarak, bu hizmeti her iftarda 4 çeşit yemekle her gün farklı bir menüyle profesyonel hale getirdi. Ülke genelinde bilinirliği de artan gelenek Gümüşhane'nin çeşitli köyleri ve farklı şehirlerde de uygulanmaya başlanırken, yurt dışından hayırseverler de geleneğin sürmesi için destek sağlıyor.

Kırıklı köyü sakinleri olarak başlattıkları bu geleneği uzun yıllar boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen köy muhtarı Fikret Bulut, bu Ramazan ayında deprem bölgesine yardım götüren ve bölgeden dönüş sağlayan tır şoförleri ve kamyoncularla beraber depremzedeleri de özellikle iftara beklediklerini söyledi.

“Buradaki her şeyi köylü vatandaşlarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz”

Uzun yıllardır süren bu geleneğe yurt dışından da destek sağlandığını ifade eden Bulut, “Bu yıl depremler dolayısıyla hüzünlü başladık. 2004 yılında bir kamyoncunun iftarını peynir ve zeytinle açtığını gören Alim hocamızın görmesiyle başlayan geleneğimiz 19 yıldır devam etmekte. Bu geleneğimizi burada herkesi davet ederek, özellikle depremden etkilenen herkesi davet ediyoruz. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Yoldan geçen araçları durduruyoruz, kamyon, taksi fark etmeksizin. Bizim bu etkinliğimiz sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi görüyor. İnsanlarımız mutlu oluyor ve destek sağlıyorlar. Biz burada bir Kırıklı köyünü değil Gümüşhane'yi ve tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz. Buradaki her şeyi köylü vatandaşlarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz. Çünkü gönül meselesi bunu yapabilmek. Depremzedelere buradan yardıma gidecek ve dönüş sağlayan kamyoncuları da iftarımıza bekliyoruz” dedi.

Sürekli Gümüşhane-Erzincan karayolunu kullandıklarını söyleyen tır şoförü Murat Yıldız, “Biz sürekli bu yollardayız, geçtiğimiz yıllarda da geldik. Sağ olsunlar güzel bir uygulama. Ramazan'da kendi imkanlarıyla iftar veriyorlar, çok güzel bir uygulama. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Herkesin gönül rahatlığıyla Kırıklı köyüne gelerek iftarını yapabileceğini belirten Elazığlı tır şoförü Cihat Yılmaz, “Bundan 2 yıl önce amcamla birlikte yolculuk yaptığımızda burada iftar yapabileceğimizi söylemişti. Amcam 10 sene önce de burada böyle bir hizmet olduğunu söylüyordu. Bu hizmetten çok memnunuz. Diğer tır şoförü arkadaşlar da Kırıklı köyünden geçerken hiçbir sıkıntı yaşamadan istediği kadar yemek yiyebilir ve gönül rahatlığıyla gelebilirler” ifadelerini kullandı.