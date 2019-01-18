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Kızıl Tilkinin usta avcılığı

Gümüşhane’de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı.

Gümüşhane'de ağır kış şartlarında arazide avlanan Kızıl Tilki kameralara takıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında bir kızıl tilkinin karlı alandaki fare avı görüntülendi.


Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde Kızıl Tilki'nin belgesellerde denk gelinen şekilde yerini tespit ettiği fareyi avlamak için yükselerek hızla burnunu kara saplaması yer aldı.


Görüntü kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

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