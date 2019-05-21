Kızılay'dan iftar sonrası kan bağışı çağrısı

Kızılay'ın kan bağışı kampanyasının Ramazan ayında iftardan sonra PTT önünde devam ettiğini kaydeden Çıtlak, Ramazan ayında oruç tutanların iftardan sonra kan vermesinde herhangi bir sakınca olmadığını söyledi.

Ramazan ayı olması nedeniyle kan bağışına yoğun bir talep bulunmadığını kaydeden Çıtlak, buna karşın sürekli trafik kazalarının olduğunu, yeni doğan bebeklerin kan ihtiyacının olduğunu vurgulayarak kan bağışının önemine değindi.

Kızılay'ın kan bağışı kampanyaları sayesinde son yıllarda hasta yakınlarının kapı kapı kan aramaktan kurtulduğunu, kanın acil değil, devamlı bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Çıtlak, “Kan bağışı konusunda hiçbir vatandaşımızın çekincesi olmamalı. Hem sağlıkları hem de hayat kurtarmak için vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. İftardan sonra Gümüşhane'de kan bağışı alıyoruz. 18 yaşından itibaren 65 yaşına kadar herkes sağlıklı olduğu sürece kan bağışı yapabilir. En önemlisi de kan bağışı yaparak bir hayat kurtarmış olacaksınız” dedi.

Kan'ın kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracı olduğunu ve bağışçılardan temin edilmesinden başka alternatifi olmadığını kaydeden Çıtlak, “18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan bağışında bulunabilir. Kan ihtiyacı olduğunda telaşla kan aramak yerine Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunulursa hastaların kan ihtiyacı daha rahat karşılanabilir. Kan kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracıdır ve bağışçılardan temin edilmesinden başka alternatifi yoktur. Bu nedenle de kan bağışı büyük önem taşıyor. 18-65 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışında bulunabilir. Yanlış bilinenin aksine birçok hastalık ve ilaç kan bağışına engel değil. Bağışlanan 1 ünite kanla 3 kişinin hayatı kurtarılır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya ve kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.