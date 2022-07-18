Kovan hırsızları kıskıvrak yakalandı

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çalınan 75 adet arı kovanı ve konteynır Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi 5 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Köse ilçesine bağlı Yuvacık köyünde ikamet eden M.T isimli şahsın arazide bulunan 75 arı kovanı ve kovanların yanındaki konteynır 3 Temmuz gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi ve Köse İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 gün sonra çalınan kovanlar ve konteynır Bayburt ve Giresun illerinde bulunarak M.T'ye teslim edildi.

Olayın failleri olan F.K, M.A, E.G, T.Ç ve R.C isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.