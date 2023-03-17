Köy muhtarı Beyaz Gelinciğe gitmemesi için yemek teklif etti

Gümüşhane'de köyündeki odunluğuna giden muhtarın içerideki Beyaz Gelinciği korkutmamak için sohbet etmesi ve gitmemesi için yemek teklif etmesi izleyenlere tebessüm ettirdi

Merkeze bağlı Söğütağıl köyünün muhtarı Serdar Gün Şişman, köyündeki odunluğuna gittiğinde odunların arasında kış mevsimi nedeniyle postları beyaz tonlarına dönen ve kamuoyunda “Beyaz Gelincik” olarak bilinen gelincikle karşılaştı.

Hayvanı korkutmamak için yavaş hareket ederek cep telefonu kamerası açan ve gitmemesi için “Gel saklanma”, “Gel sana yemek vereyim”, “Düşme”, “Bekle yemek alıp geliyorum bir yere kaybolma” demesi izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Daha önce de yolun ortasında karşılaştığı yılanı ezmemek için seslenmesiyle bilinen Şişman, hızlı hareket özelliğiyle bilinen ve çoğunlukla kümes hayvanları ile beslenen gelinciğin kış aylarında bembeyaz, yaz aylarında ise kahverengi tonlarda olduğunu belirterek sansargiller familyasından olan gelinciği odunlukta görünce hemen kamerasına sarıldığını söyledi.

Şişman, birkaç gün önce karşılaştığı Beyaz Gelinciğin hala aynı yerde olduğunu ve bıraktığı ekmekleri yediğini sözlerine ekledi.