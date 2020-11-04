Kürtün'de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Kürtün ilçe merkezinde Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Enver Şen, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay ve diğer yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanlar, marketler, şarküteriler, berberler, kasaplar, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.

Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün Kürtün ilçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedir, arkadaşlarımız hangi çalışmalarımızı yapıyor, vatandaşlarımızın kurallara uyum noktasını gözlemleyebilmek ve Kürtünlü vatandaşlarımızı ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak için buraya geldik” dedi.

Vatandaşlara özellikle maske konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek kış mevsimi öncesinde “mesafe” konusuna dikkat çeken Vali Taşbilek, “Maskeyle birlikte mesafe çok önemli. Kış dönemi geldi. Bu dönemde kapalı mekanlar yoğun olarak kullanılmamalı. Ayrıca vatandaşlarımızın misafirlik ilişkilerini olabildiğince azaltmasını, komşuluk ilişkilerini biraz daha seyrelterek gönülden komşuluk ilişkilerini yürütmelerini, telefonla diğer iletişim araçlarıyla özlem ve hasretlerini gidermelerini özellikle istirham ediyorum. Değerli Gümüşhaneli ve Kürtünlülerin bugüne kadar olduğu gibi bugün de aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine eminim” diye konuştu.