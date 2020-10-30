Kürtün'deki yangınlar kontrol altına alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 3 farklı noktada gerçekleşen orman yangınları kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yeşilköy sınırları içerisindeki Örümcek Ormanları, Örümcekdüzü altı mevkiinde başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, Üçtaş köyü Kez mevkiinde devam eden yangın ise kontrol altına alındı.

Üçtaş köyünde rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangın hem ekiplerin hem vatandaşların yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Sarp arazide yeni yollar açılarak söndürülmeye çalışılan yangında bölge illerden de ekipler görev yapıyor.

Buradaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.

Ekipler bu iki yangınla uğraştıkları sırada bir yangın haberi de Taşlıca köyünden geldi. Dün akşam saatlerinde Taşlıca köyü, Kızılali yaylasının Yılanlıkaya mevkiinde çıkan küçük çaplı yangında olay yerine giden Orman İşletme, Jandarma ve vatandaşlar yangını büyümeden söndürdü.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Örümcek Ormanları, Üçtaş ve Taşlıca köylerindeki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.