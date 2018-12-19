Kuveytli internet fenomenleri ve acente temsilcileri Gümüşhane'de

Kuveyt-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlamasının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde yeni destinasyonlar arayan Arap turistler gözünü Gümüşhane'ye çevirdi.

Doğu Karadeniz bölgesindeki illerin tamamına Türk Hava Yolları'nın (THY) organizasyonunda tanıtım turları düzenlenirken, Kuveyt ve Lübnan'dan gelen 2 ayrı ekip bu kez Gümüşhane'yi gezdi.

Bu bağlamda Kuveyt ve Lübnan'dan gelen seyahat acente temsilcileri ve ülkelerindeki youtube, facebook, instagram gibi internet ve sosyal medya fenomenleri Gümüşhane'de Zigana Dağı, Zigana Gümüşkayak Yayla Kent, Torul Kalesi Cam Seyir Terası ve Karaca Mağarasını gezdi.

Şehir merkezinde de kısa bir tur atan acente temsilcileri geceyi Çimenler Otel'de geçirdi, akşam yemeğinde Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Trabzon İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Çimenler Otel Genel Müdürü Zeki Köksal'la buluştu.

“Sizler hep gelin bizler size hep bağrımızı açarız”

Burada misafirlerle sohbet eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, “Karadeniz'in güzel şehri Gümüşhane'ye hoşgeldiniz” diye başladığı konuşmasında “Biz yıllarca turist denilince hep batılıları düşünmüştük. Sonu yıllarda aynı dine mensup olduğumuz, kardeş saydığımız Ortadoğu'dan sizleri aramızda görmek bizi son derece memnun ediyor. Dolayısıyla bir anlayışı değiştirdiniz. Sizler hep gelin bizler size hep bağrımızı açarız” ifadelerini kullandı.

Ateş, Arap seyahat acentelerinin yeni destinasyon arayışında olduğunu ve iki gün boyunca Gümüşhane'nin gezdirilerek tanıtıldığını kaydetti.

Seyahat acentesi temsilcileri de kendilerini en çok Zigana dağı ve coğrafyanın etkilediğini belirterek, “Zigana dağına bayıldık. Dağları ve coğrafyası muhteşem bir yer. Güzel bir şehir. Zigana dağı çok güzel. Hem kendimiz geleceği hem de yolcularımız için tavsiye edeceğiz” ifadelerini kullandı.