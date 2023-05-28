Laminant yüklü tır dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane’de kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre mesafeden dere yatağına yuvarlanan laminant yüklü tır hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'de kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre mesafeden dere yatağına yuvarlanan laminant yüklü tır hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu Elman Yağubov yönetimindeki LU693 EE plakalı laminant yüklü tır, Şiran-İkisu karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.
Tersun dağı zirvesini aştıktan sonra Torul istikametine ilerleyen tır, Kocadal köyü Genek Mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre mesafeden dereye yuvarlandı.
Kazada hurdaya dönen tırın kasasındaki laminantlar çevreye dağılırken, sürücü Yağubov hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yağubov, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.