Limni Gölü'nden kar manzaraları

Gümüşhane'de Zigana Dağının eteklerine denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında güneş beyaz örtünün üzerine doğdu. Bölgedeki ağaçlar ve binaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Dün gün boyu şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı gece Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkında da gerçekleşti. Limni Gölü Tabiat Parkı İşletme Sahibi Murat Eroğlu, kar yağışının ardından Limni Gölünün eşsiz manzaraya büründüğünü söyledi. Eroğlu "Yağan karla birlikte muhteşem bir manzara muhteşem bir renk cümbüşü ortaya çıktı. Bu manzarayı bu güzellikleri görmeye herkesi bekliyoruz” diye konuştu.