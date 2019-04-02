Liseli öğrenciler dar gelirli ve yaşla ailelerin evlerini temizledi, yiyecek ikram etti

Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Hayatınızı Güzelleştiriyor' sloganıyla Tekke köyündeki dar gelirli, yaşlı ve hasta 3 ailenin evini temizleyip okuldaki atölyelerde hazırladıkları yiyecekleri ikram etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi Gümüşhane'de devam ettiriliyor.

Faaliyet kapsamında evlerin temizlikleri yapıldı, sobaların temizliği yapıldı ve sobalar yakıldı, okul atölyelerinde hazırlanan yiyecekler demlenen çayla ikram edildi. Öğrenciler yaşlı amca ve teyzelerinden hayat tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Okulun 12. sınıf öğrencisi Faruk Can Yağlıdere, yardıma muhtaç ailelerin evlerinde temizlik ve bakım işleri yapıp onların hayır dualarını aldıklarını ifade etti. Ekip ruhuyla öğretmen ve öğrencilerle çalışmaktan çok zevk aldıklarını kaydeden Yağlıdere, “Yalnız yaşayan teyzelerimizin yüzünü bir nebze güldürebildiysek ne mutlu bize. Bize onların hayırduaları yeter” dedi.

Proje kapsamında ildeki tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde faaliyet yapacağını belirten Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise “Projenin ruhuna uygun olarak tüm faaliyetleri planlanan takvimde bitireceğiz. Bu projelerle eğitim camiamızın en önemli unsurlarından olan meslek liselerimizin tanıtımına katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri ailelerinden izin alarak okul yönetici ve öğretmenleriyle mahallesindeki ihtiyacı olan evlere giderek, kendi meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini uygulayacaklardır” diye konuştu.

Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hamit Tanış da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün değerler eğitimi kapsamında nitelikli eğitimin yanında milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirme, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla başlattığı projenin 2. yılında okul olarak faaliyeti yaptıklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı öğrenci, öğretmen ve personelini tebrik etti.

Tekke köyündeki ziyarete okul proje yürütme ekibi Müdür Yardımcısı Sinem Metintaş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zehra Demir, Konaklama Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Mehmet Dede ve Ayşe Kurtuluş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şeyda Muslu, Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Tuğba Külekçi koordinesinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanları öğrencileri katıldı.