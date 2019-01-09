Marketi Gümüşhanelilerin cebine getirdi

Gümüşhane'de genç girişimci Seyfullah Karabulut, bilimsel destek alarak işletmesi için yaptırdığı SWOT analizi sonucunda internet üzerinden sanal market kurdu. Whatsapp üzerinden de sipariş alan girişimci, 50 TL ve üzeri siparişleri evlere kadar götürüyor.

Gümüşhane'de ilk ve tek olan uygulamayla mağazasındaki tüm ürünleri kurduğu sanal market sitesinden satışa sunan 34 yaşındaki Karabulut, hemen her telefona giren mesajlaşma uygulaması olan whatsapp aracılığıyla da sipariş alıyor.

Toplam tutarı 50 TL ve üzerindeki tüm siparişleri 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların evlerine kadar götürüp teslim eden Karabulut, ödemeyi de kapıda mobil pos cihazı aracılığıyla kredi kartı veya nakit olarak tahsil ederek güven probleminin de önüne geçti.

Akademisyen Doç. Dr. Taşkın Kılıç'la birlikte güçlü ve zayıf yanlarla olası fırsatları ve tehditleri değerlendirerek atılması gereken en doğru adımların belirlenmesine yarayan SWOT analizini yapan Karabulut, müşterinin ayağına gelmesini beklemektense kendisinin müşterinin ayağına gitmesi gerektiğine karar vererek uygulamaya başladı.

Yerel marketlerin mobil alışveriş platformu olan “Mahallem” uygulamasında da mağazasına yer alan Karabulut, yalnızca sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım faaliyetleriyle satışlarını artırdı.

Cumhuriyet Caddesindeki işletmesindeki marketinin ürünlerini www.nesemsupermarket.com ve www.gelsin29.com adresli internet sitelerinden satışa sunan Karabulut, bir evin ihtiyacı olan kuru gıda, temizlik ve diğer ürünlerle hırdavat grubunun tamamını sanal marketten satışa sunduklarını, ilerleyen dönemde sebze ve meyveyi de buraya ilave etmeyi düşündüklerini söyledi.

“SWOT analizi yaptık”

Yaklaşık 19 yıldır ticaretin içerisinde olduğunu kaydeden Karabulut, “Gümüşhane Üniversitesi'nden akademisyen Taşkın Kılıç hocamızla beraber sohbet ederken işlerin iyi olmadığını söyledim kendisine. O da bize SWOT analizi önerdi. Beraber SWOT analizi yaptık. Gümüşhane'de müşterilerimiz bize gelmiyorsa biz onların ayağına gitmeyi tercih ettik. Onun için böyle bir girişimde bulunduk. Sitelerimizi de kurduk. Ayrıca whatsapp numaramızla sabah 10'la, akşam 10 arası Gümüşhanelilerin hizmetindeyiz” dedi.

“Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık”

Sanal market uygulaması kapsamında bir evin ihtiyacı olan kuru gıda, temizlik, hırdavat grubu, şarküteri grubu ve kuru bakliyatın yer aldığını ve ilerleyen süreçte bunlara meyve ve sebzeyi de ilave etmeyi düşündüklerini kaydeden Karabulut, sistemin nasıl çalıştığını şu sözlerle açıkladı:

“Müşterilerimiz internet sitesinden ve WhatsApp hattından bize ulaşıyor. Siparişler mail olarak bize düşüyor. Bizde hemen siparişi hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra götürüp teslim ediyoruz. Kapıda nakit ve kredi kartı ödeme imkanımız var. İnternet sitesinden ödeme yaptırmıyoruz şu anda, sadece kapıda mobil pos cihazıyla veya nakit ödeme alıyoruz. 50 TL ve üzeri siparişleri götürüyoruz. Bu işi kuralı daha 5 gün oldu. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Müşterilerimiz götürdüğümüz zaman bunun çok güzel bir hizmet olduğunu söylüyor.”