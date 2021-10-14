Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Gümüşhane'de

Bir dizi ziyaret ve toplantılar için Gümüşhane'ye gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vali Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.

Beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen İl Başkanı Harun Şeker ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarıyla birlikte Vali Taşbilek'i ziyaret eden Yalçın, sendika faaliyetleri kapsamında il ziyaretlerinde bulunduğunu, Gümüşhane'deki kamu görevlilerinin il genelindeki talep ve beklentilerine yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.

Kamu görevlileri olarak sorunların çözümü konusunda örgütlenmeyi önemsediklerini ifade eden Yalçın, “Örgütlü güç olarak kamu yönetimi ile paydaş kültür içerisinde sosyal diyalog mekanizması ile sorunları konuşmayı ve tartışmayı son derece kıymetli buluyoruz. Zaten memur sendikacılarının toplu sözleşme muhalefeti ile sorunları çözme mekanizmasını kullandığı önemi kazanımlar elde ettiğimiz 6. dönem toplu sözleşmeden hemen sonra il ziyaretlerimiz kapsamında hem kazanımlarımızı anlatıp hem de kurum ziyaretleri ile mülki amirler ile bir araya gelerek sürece ilişkin sosyal diyaloğu işletmemiz sendikacılar açısından son derece kıymetli” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise “Değerli genel başkanımızı ve kıymetli ekibini ilimizde misafir etmekten çok mutluyuz. Buraya kadar teşrif ederek bizlere nezaket ziyareti gerçekleştirdikleri kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yalçın, Valilik ziyaretinin ardından çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldıktan sonra şehirden ayrılacak.