Meteor yağmurunu 670 yıllık tarihi yapıda izlediler

Son dönemde Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarını ağırlayan Gümüşhane'deki 670 yıllık İmera Manastırı bu kez perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğrafçılara ev sahipliği yaptı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun gökyüzündeki en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden olan Perseid meteor yağmuru tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi.

Halk arasında ‘yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun şekilde gerçekleştiği ve ağustos ayında izlenebilen “Perseid meteor yağmuru” Gümüşhane'den de kayıt altına alındı.

Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Cihan Karaca, beraberinde Gümüşhane'nin ödüllü fotoğrafçılarından Uğur Bulut'la birlikte il merkezine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Olucak köyünde gotik mimariyle yeryüzü aydınlatma tekniği kullanılarak 1350 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde restore edilerek bugüne ulaşan 670 yıllık İmera Manastırında tarihi binayı yıldızların ve perseid meteor yağmurunun altında kayıt altına aldı.

Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid meteor yağmuru ve samanyolunun görkemli ışıltılarını tarihi yapının görkemi ve estetiğiyle buluşturan sanatçılar çok sayıda fotoğraf elde etti.