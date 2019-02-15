MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu Gümüşhane'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, partisinin aday tanıtım toplantısı için Gümüşhane'ye geldi. Aksu ilk olarak MHP Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP MYK üyeleri Akın Üstün ve Musa Küçük ile MHP İl Başkanı Nadim Aydın ve MHP Gümüşhane Belediye başkan adayı Sabri Varan ve partililer tarafından karşılanan Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değindi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin bugüne kadar ayağında pranga olmuş birtakım şeylerden kurtulması ve Türkiye'nin kudretli bir devlet haline gelebilmesinin yolunu açan, alt yapısını hazırlayan bir sistem”

15 Temmuz'un her bakımdan bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Aksu, “Devamında Yenikapı'da oluşan milli diriliş ruhu, ardından 16 Nisan 2017'de yaptığımız anayasa değişikliği ve beraberinde 24 Haziran 2018'de yaptığımız cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleriyle Türkiye yepyeni bir döneme girdi. Biz bu dönemi cumhuriyetin 3'üncü evresi olarak tarif ediyoruz. 1923'de başlayan kuruluşu döneminden sonra 1948'deki çok partili hayata geçiş ve sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan yeni dönem. Biz MHP olarak aziz milletimizin iradesiyle kabul edilen ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin bugüne kadar ayağında pranga olmuş birtakım şeylerden kurtulması ve Türkiye'nin kudretli bir devlet haline gelebilmesinin yolunu açan, alt yapısını hazırlayan bir sistem olarak düşünüyoruz. Türkiye bir üst fazla yeniden inşa edilecek ve bugün yaşadığımız birçok problemi bundan sonra yaşamayacağız” dedi.

“31 Mart'ta yapacağımız seçim son viraj”

Türkiye'nin sadece kendisinden mesul bir ülke olmadığını, bir medeniyet tasavvuru olan, gönül coğrafyasında bu medeniyet tasavvuru doğrultusunda hareket etmek isteyen bir millet ve devlet olduğunu dile getiren Aksu, “İnşallah önümüzdeki dönem bütün bunları gerçekleştirmek için bir vesile olacak. 31 Mart'ta yapacağımız seçim de bu sürecin son virajıdır. Türkiye'nin hasmı çevrelerin ülkeye karşı kurdukları tuzakları boşa çıkarmamız lazım. 15 Temmuz'da gerçekleştirelemeyen hain emeller daha sonrasında ekonomik savaşlarla Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik abluka altına alma girişimleri ile tezahür etti. Halen de devam etmektedir. İşte sebze fiyatlarıyla, başka şeylerle nasıl halkın vatandaşımızın aklını çelebiliriz, nasıl onları farklı alanlara doğru yönlendirebilirizin gayreti içerisinde olan birtakım çevreler var. Ama aziz milletimiz bunları görüyor ve bunlara karşı tepkisini de sert bir şeklide ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı Türkiye'yi, Türk milletini, Türk devletini istiklal içerisinde istikbale taşımanın teminatıdır”

MHP'nin önce ülke ve millet anlayışı ve düsturuyla hareket eden bir parti olduğunu ifade eden Aksu, “İşte bu anlayıştan Cumhur İttifakı doğdu. Cumhur İttifakı Türkiye'yi, Türk milletini, Türk devletini istiklal içerisinde istikbale taşımanın teminatıdır. Cumhur İttifakı ruhuyla önümüzdeki seçimleri gerçekleştireceğiz. 30 büyükşehirde ve bunun dışında bazı il ve ilçelerde Cumhur İttifakı birlikteliğiyle, ortak aday çıkartmak suretiyle bu seçimlere gireceğiz. Onun dışında kalan yerlerde ise Gümüşhane örneğinde olduğu gibi kendi adaylarımızla seçime gideceğiz. Ancak kendi adaylarımızla gittiğimiz seçimlerde de Cumhur İttifakı ruhuna saygılı davranacağız. Cumhur İttifakı ruhundan asla ayrılmayacağız. Çünkü bu sadece seçim nedeniyle yapılmış bir ittifak değildir. Bu daha sonrasında da devam edecek. Bu Türkiye'yi istiklal içinde istikbale taşıma ve kudretli bir güç haline getirebilme mücadelesidir. Bu mücadeleyi verenlerle onun karşısında olan, Türkiye'nin hasmı çevrelerin taşeronluğunu yapanların mücadelesidir. Artık Türkiye'de sistem tartışmalarının ve tartışmaların tetiklediği rejim krizlerinin sonuna gelmiş olacağız. Bütün bunlar için son viraj 31 Marttır” dedi.

Aksu ve beraberindeki heyet kent merkezinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Aydın Doğan Spor Salonunda yapılacak olan aday tanıtım toplantısına ve Mustafa Yıldızdoğan konserine katılacak.