MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan, 6'lı masanın dağılacağı iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gümüşhane'de MHP'lilerle bir araya geldi. Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Dikkat ederseniz siyasi rakiplerimiz yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Kendi içlerinde anlaşamayan 6+1 dediğimiz yapı zannediyorum önümüzdeki günlerde bu birlikteliklerini ortadan kaldıracaklar, herkes kendi yoluna gidecek” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yarın Erzurum'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Erzurum Mitingi öncesinde Gümüşhane'ye gelerek partililerle bir araya geldi. Parti binası önünde partililer tarafından çiçeklerle karşılanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın daha sonra parti binasında 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Müthiş bir mitingle Türkiye'deki siyasi rakiplerimize cevap vereceğiz”

Daha önce Sivas, Bursa ve Kayseri'de yapılan mitinglerin ardından Erzurum'da yapılacak dördüncü mitingle siyasi rakiplerine cevap vermeyi hedeflediklerini aktaran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Öncelikle bölge toplantılarını icra ettik, hemen arkasından bütün illerde toplantılar düzenlemek suretiyle gerekli istişareleri sadece partilerimizle değil o illerdeki sivil toplum örgütleriyle, sendika temsilcileriyle, muhtarlarımızla bir araya gelerek onların dinleme imkanı elde ettik. Bununla yetinmeyip hedef 2023 suretiyle ilçe ilçe Aydınlanma ve Anlatma toplantılarına başlamıştık. Burada maksadımız değerli misafirler, yaklaşmakta olan seçim öncesinde insanımızın, halkımızın, vatandaşımızın dertlerini dinlemek suretiyle bunlara çözüm yolu aramaktı. Bu noktada da MHP o tarihten itibaren sahaya inmiş, milletin sinesinden çıkma gayreti içerisindedir. Bu noktada da 966 ilçe bugün akşam itibariyle toplantılarıyla, ziyaretleriyle, oradaki insanlarımıza dokunmakla tamamlandı. Şimdi yeni bir çalışmaya girdik sizin de yakinen takip ettiğiniz gibi ilkini Sivas'ta daha sonra Bursa'da geçen hafta Kayseri'de olmak üzere açık hava toplantısı yani miting yaptık. Bu ay için sonuncusu 4'üncüsü olan Erzurum mitingini de siz değerli kardeşlerimizle birlikte Erzurum'da yapacağız. Eminim tıpkı Sivas, Bursa ve Kayseri'de olduğu gibi orada da çok müthiş bir miting yapmak suretiyle Türkiye'deki siyasi rakiplerimize bir cevap vereceğiz, bir duruş sergileyeceğiz. Bugüne kadar neler yaptığımızı anlattığımız gibi bugünden sonra da MHP olarak sahada neyi icra etmeye çalıştığımızı insanlarımıza izah edeceğiz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan açık ara olmak suretiyle tekrar seçilecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak kim çıkarsa çıksın kazanamayacağını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında olması düşünülen seçimlerde gerek Cumhurbaşkanlığı noktasında gerekse TBMM'de temsil noktasında ulaşabileceğimiz en üst orana ulaşmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde vatandaşlarımız bildiğiniz üzere 2 oy verecek birisi sayın cumhurbaşkanına, seçilecek olan cumhurbaşkanına bir diğeri de TBMM'de temsil etmesini istediği partiye. Değerli arkadaşlar sayın genel başkanımızın mitinglerde de ifade ettiği gibi bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda söylediğimiz gibi sayın Recep Tayyip Erdoğan MHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu tarafımızdan açıklanmıştır daha sonra da AK Parti tabi olarak Cumhurbaşkanı adayını açıklamak suretiyle yola çıkılmıştır. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın herhangi bir problemi gözükmüyor. Çok rahat bir şekilde sayın Cumhurbaşkanının karşısına her kimi çıkarırsalar çıkarsınlar başarı elde edemeyecekler. Bizim Zillet İttifakı olarak tanımladığımız bu şer ittifakı Cumhur İttifakı karşısında siyaseten mağlubiyeti bir defa daha tadacaktır. Bizim arkadaşlarımızın sahayı dolanmak suretiyle elde ettiği sonuçlar genel merkezimizde değerlendirildiğinde biraz evvel ifade ettiğim sonuç çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı hatta açık ara olmak suretiyle tekrar seçilecek. TBMM'de ise Cumhur İttifakı'nın nitelikli bir çoğunluğa ulaşması gerekir. Orada da çoğunluğu elde etmemiz gerekir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu yeni sistemi bundan sonraki süreçte yerli yerine oturtalım, Türkiye'nin meselelerini bu sistem üzerinden çözelim” diye konuştu.

“6+1 dediğimiz yapı önümüzdeki günlerde birlikteliklerini ortadan kaldıracak”

6'lı masanın kendi içerisinde anlaşamadığını ve birlikteliklerini ortadan kaldıracaklarını öne süren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Bugüne kadar birçok eksiklik tamamlanmıştır. 1 Ekim'de TBMM açıldığında lüzum görülen yeni kanunlarla eksikler tamamlanarak haziran seçimlerine yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu arada vatandaşlarımızı insanımız çok yakından ilgilendiren ekonomik meseleler 3600 ek gösterge mevzu, EYT mevzu yine sözleşmeli insanlarımızın kamuya, kadroya aktarılma mevzu üzerinde çalışılmaktadır. Gerek AK Parti gerekse MHP'nin programlarında, beyannamelerinde ne vaat edildi ise hepsi yavaş yavaş yerine getirilmektedir. Bu yılbaşı itibariyle de biraz evvel saydığım konular üzerinde çok ciddi gelişmeler olacak. Vatandaşı rahatlatmaya çalışacaktır mevcut siyasi iktidar. Asgari ücrette ciddi bir artış sağlandı, Ocak'ta daha fazlası yerine getirilecektir. Bu konularda hiçbir endişeniz olmasın. Tabi ki bu noktada vatandaş rahatlamak, rahatlatılmak mecburiyetindedir. Bu da mevcut Cumhur İttifakı'nın, siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Bu anlayış içerisinde seçime gidiyoruz değerli dava arkadaşlarım. Gelecekten de ümitvarız, herhangi bir endişemiz yok. Dikkat ederseniz siyasi rakiplerimiz yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Kendi içlerinde anlaşamayan 6+1 dediğimiz yapı zannediyorum önümüzdeki günlerde bu birlikteliklerini ortadan kaldıracak, herkes kendi yoluna gidecek. İster sırtlarını HDP'ye dayasınlar, isterse bu ittifak sırtını bir yandan HDP üzerinden PKK'ya, diğer taraftan FETÖ'ye dayandırsınlar bu ülkede iktidarı ele geçirmeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü MHP vardır” ifadelerini kullandı.