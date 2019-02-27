MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Varan'dan kınalı kuzulara pestil ve köme

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kral Pestil Tesisleri'nden 250 kilogram pestil ve köme araçlara yüklenerek Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. Burada beraberindeki MHP'li Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Varan, Gümüşhane'de ve Gümüşhanelilerin yüreğindeki vatan, millet sevgisinin en yüksek seviyede olduğunu belirterek, başlattıkları bu etkinliğin bir kampanyaya dönüşerek tüm şehri saracağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Daha önce de Gümüşhane'de bu tür etkinlikler yapıldığını hatırlatarak bu durumun bir kampanyaya dönüştürülmesi halinde bütün Gümüşhanelilerin bu kampanyaya destek vereceğini dile getiren Varan, “Gümüşhaneli geçmişte bu tip faaliyetler yapmıştı. Vatan, millet deyince Gümüşhaneli durur. Yüreğindeki sevgisi en yüksek seviyededir. İnsanımızın kendisi yemez yedirir, giymez giydirir, hayırseverdir, kadirşinastır. Bugün de milli beka problemimizin olduğu bu ortamda bugünlerde milli beka için, birlik beraberlik için, bu ülkenin geleceği için insanımızın her türlü fedakarlığı bizler gibi yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz ve onun için buradayız” dedi.

“Kış şartlarında pestil ve köme askerimize enerji verecektir”

Gümüşhane'nin yöresel ürünleri olan pestil ve kömenin doğal ve yoğun bir enerji kaynağı olduğunu kaydeden Varan, şunları söyledi:

“Askerimize onlarla beraber olduğumuzu, kalplerimizin ortak attığını, aynı duyguları paylaştığımızı iletmek için gerçekleştiriyoruz bunu. Pestil ve kömemiz yoğun enerji kaynağıdır. Kış şartlarında insan vücudundaki enerji eksiğini tamamlamak için birinci takviye yapılması olan şey pestil köme gibi ürünlerin tüketilmesidir. Biz de askerimiz kendini daha sıcak, daha enerjik hissetsin diye Gümüşhane'nin enerji kaynağı olan ve yöresel ürünümüz olan pestil ve kömemizi göndererek çorbada tuzumuz olsun istedik. Bunun devamı da çeşitlendirerek gelecek.”

İstiklal ve bağımsızlık uğruna ebet müddet devlet diyerek şanlı bayrağı yüreğinde kor ateş gibi taşıyan kahraman ordunun, milletin peygamber ocağının, anaların kınalı kuzuları olan Mehmetçik için bu etkinliği yaptıklarını ifade eden Varan, “Onlar kutlu bir vatan savunması için sıfırın altında, kar, kış kıyamette vatan sana canım feda diyerek, hedef kızıl elma diyerek nöbet tutuyor, emperyalistlerin uşakları teröristler ile mücadele ediyor. Onlar alınlarının çatına şehadeti koymuş kahramanlarımızdır. Ben Gümüşhane'nin evladı, milletvekilliği yapmış şimdi de Gümüşhane ehline emanet diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı Sabri Varan'ım. Ben millette ve devlete hizmet davasında Kızıl Elma'nın Kutalmış Çocuklarında biri olarak nöbet yerindeyim. Buradan nöbet yeri Suriye sınırı olan komando birliğine en kıymetli hediyemizi gönderiyoruz. Bizler dualarımızla birlikte kış şartlarında canlarını hiçe sayarak vatanımızı koruyan kahramanlarımıza enerji olsun, güçleri kuvvetleri yerinde olsun diye Gümüşhane'nin dünyaca ünlü pestil ve kömesini gönderiyoruz. Afiyetle yiyin ki Allah nidalarıyla, yaradan aşkına, ismini aldığın Muhammed aşkına, Hz. Pir aşkına vurduğun yerden ses gelsin. Kahpe düşman dize gelsin, imansızlar dine gelsin. Rabbim sizi her türlü beladan esirgesin korusun” şeklinde konuştu.