MHP Gümüşhane'de aday tanıtım toplantısı düzenledi

Toplantı, ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konseriyle son buldu.

Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu, seçimlerin Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte tarihi bir kavşak, önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bu seçimlerin yerel seçim olmaktan daha büyük anlamlar taşıdığını söyledi.

MHP olarak Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı olduklarını dile getiren Aksu, “Cumhur İttifakı devletimizin, memleketimizin istikbal içerisinde istiklale taşınması için ortaya konulmuş bir teminattır. İnanıyoruz ki böyle bir dönüm noktasında Cumhur İttifakı tarihi bir zaferle seçime mührünü vuracaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı bir şekilde inşa ve ihyasını bu şekliyle mümkün kılacaktır” dedi.

Türkiye'nin bir yandan FETÖ ve PKK ile mücadele ederken bir yandan da güney sınırında oluşturulmak istenen terör devleti yapılanmasına yönelik amansız bir mücadele içinde olduğunun altını çizen Aksu, “Türkiye, güney sınırımızdaki milli güvenliğimizi ve egemenlik haklarımızı tehdit eden yapılanmaya izin vermeyecektir. Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit eden terör unsurları PKK, YPG, PYD, FETÖ, IŞİD, ister Fırat'ın güneyinde isterse başka yerde, nerede olursa olsun onları da bertaraf edecek, milletimizin güvenliğini mutlaka temin edecektir. Aziz milletimiz emin olsun ki siyasi ve diplomatik olarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin, ekonomik savaş açan ve ekonomik çığırtkanlık yapanların, küresel senaryolara bel bağlayanların, döviz ve kaostan medet umanların kirli hesapları bugüne kadar olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. Hiç kuşku yok ki Türkiye yedi düvele karşı büyük bir mücadelenin içindedir ve bedeli ne olursa olsun bu mücadele başarılı olacak, Türk milleti kazanacaktır. Yüzlerce yıldır Türkiye ve Türk milleti üzerine oyun kuran hainler başaramadı bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmasında HDP'ye yönelik sert eleştiriler yapan Aksu, “Birkaç gün önceki TBMM'deki grup konuşmasında PKK'nın temsilcilerinden birisi çıkmış. 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'de böyle bir yer yok, hiç de olmadı. Bu alçaklık, ihanet ve işbirliğinin kesinleşmesinden başka bir şey değildir. Bölücülüğün tescili, zilletin ortaklarının dip dibe dizilmesi ve gizli ortaklıkların deşifre olmasıdır. İnanıyoruz ki asil milletimiz 31 Mart'ta illete de zillete de hak ettiği dersi verecek ve onları çırpındıkları bataklığa gömecektir. FETÖ ve PKK öncülüğünde Türkiye'ye karşı girişilen siyasi ve ekonomik operasyonlar Türkiye düşmanlarının elinde patlayacaktır. 31 Mart'ta Gümüşhane'de MHP potansiyelini harekete geçirecek, gücünü gösterecek ve inşallah kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Sabri Varan ise salonda bulunan gençlere seslenerek, “Gümüşhane'nin geleceği sizlersiniz. Yarınlar için mücadele ediniz. Gümüşhane'yi tarihi kimlik ve misyonuna ulaştırmak için hep beraber çalışacağız. Gümüşhane dertli bir şehir. Gümüşhane'nin problemleri çok. Gümüşhane'de yaşayan insanların yükünü almaya, öğrencilerimizin yükünü almaya, onlara destek vermeye geldik” dedi.

Konuşmaların ardından MHP'nin Gümüşhane'de aday gösterdiği il merkezinde Sabri Varan, Torul'da Evren Evrim Özdemir, Kürtün'de Enver Şen, Şiran'da Mutlu Özel, Köse'de Turgay Kesler ile belde belediye başkan adayları katılımcılara tanıtıldı.

Tanıtım töreninin ardından ülkücü camianın sevilen seslerinden ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konseri gerçekleştirildi.

MHP Gümüşhane'nin en büyük ilçesi olan ve mevcut Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın bağımsız olarak seçime katılacağı Kelkit ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında aday çıkarmayarak, AK Parti'nin adayı Aziz Nas'ı destekleme kararı almıştı.

Programa Aksu'nun yanı sıra MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MYK üyeleri Musa Küçük ve Akın Üstün ile çok sayıda partili katıldı.