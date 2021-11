MHP heyeti Gümüşhane'yi ziyaret etti

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Gümüşhane'ye gelen Tokat Milletvekili Av.Yücel Bulut, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Güne Torul Kalesi Cam Seyir Terasında düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan MHP heyeti daha sonra Torul ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Gümüşhane kent merkezine gelerek esnaf ziyareti yapıp Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinin yanında oda ziyaretleri de gerçekleştiren heyet Muhtarlar Derneğinde düzenlenen programın ardından 15 Temmuz Zafer Meydanında vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

“Gümüşhanelinin aklında ve vicdanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin var olduğunun bir işaretidir”

Türk Kamu-Sen İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet üyelerinden MHP Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, bir kısmını gözyaşları içerisinde gerçekleştirdiği konuşmasında “Bugün Gümüşhane'de Torul'dan başlatmış olduğumuz programımızda esnafımızla, Gümüşhane insanımızla bir kısmıyla konuşma kucaklaşma fırsatı bulduk. Bugün kucaklaşıp sarıldıklarımız emir ve talimatlarını sorduklarımız bizim birer denek gibi seçtiğimiz insanlar değildi. Her dükkana sırayla girip hangi partili diye bakmadık. Bulduğumuz herkesle tokalaştık. Her eleştiriye de açık bir tavır sergiledik. Her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri olduğunu hareket serbestliğini sunduk. Girdiğimiz bütün mekanlarda ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne nede MHP'nin muhterem genel başkanına karşı nede bizlere karşı nede yerelde 3 hilali teslim eden sizlere karşı en ufak bir saygısızlık veya nezaketsizlik görmedik. Bunu görmediğimiz gibi herkesin gözünde hangi siyasi parti olursa olsun, Gümüşhane'nin hangi köyünden, mezhebinden, kökünden olursa olsun girdiğimiz heryerde Milliyetçi Hareket Partisine duyulan güven Gümüşhaneli insanların gözlerinden okunuyordu. Bu müjdenin habercisidir. Bu 2023 yılında nasipse Gümüşhanelinin aklında ve vicdanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin var olduğunun bir işaretidir” dedi.

“İnşallah Gümüşhane parlamentoya 2 MHP'li milletvekili gönderecek”

2023 yılında yıllar süren emeğin neticesini alacaklarını kaydeden Bulut, “İnşallah Gümüşhane parlamentoya 2 MHP'li milletvekili gönderecek. Arkadaşlarımız Gümüşhane'nin de bir vekili olacak diyorlar ama benimde inancım bu azim bu temizlik bu iman sizde olduğu sürece bu sancağı lekesiz bir biçimde fitne ve fücura geçit vermeksizin, 2023 yılının Haziran ayına kadar 1 değil bu Gümüşhane bize 2 milletvekili verecek. Ben sizin milletvekiliniz değilim bir kardeşinizim. 14 yaşında ülkü ocaklarında görev almış ve o günden bugüne kadar Türk milletine hizmet eden bir kardeşinizim. Bu millete hizmet etmekten daha şerefli vazife yoktur. Sıfatların en yücesi bizim için Türk milletinin beraberliğini temsil eden Türk sancağının altında inanmış ve adanmış insanlarla birlikte Türk yurdunun istikbali için tertemiz ve lekesiz bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koyabilmektir.

“Şehidin anasına bacısına namusuna küfredecek kadar şirazesinden çıkmış şaşkınlar”

Av. Bulut, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Fitne ateşini Anadolu'nun dört bir yanında yakabilirler ama zerre kadar şüpheniz olmasın ki bir şehidin anasına bacısına namusuna küfredecek kadar şirazesinden çıkmış şaşkınlar yolda gördüğüm ve yalanlarını inandıramadığı gariban bir yaşlıya sana hakkımı helal etmiyorum diyecek kadar kendinde geçmiş olanlar istediği cevabı alamayınca her türlü küfür ve hakareti edenler en ufak moralleri bozulup yalanlarının riyalarının ve sahtekarlıklarının bu coğrafyada alıcısı olmadığını gördükleri vakit öfke nöbetine girenlerin her türlü sinsi tezgahı Anadolu'nun, Gümüşhane'nin tertemiz yürekli insanlarının feraset duvarlarında paramparça olmaya mahkumdur. Bu yalanların hiçbirinin bu topraklarda alıcısı ve inananı olmadığını gördük. Girdiğimiz her iş yerinde şehit ailesinin namusuna ve iffetine dil uzatacak kadar, Kandil'deki alçaklardan daha alçaklara karşı zerre bir alkışın, itibarın ve inancın olmadığını gördük. Zillet ittifakı yerle yeksan olmuş yalanları riyaları ve Türk milletine kurdukları bütün tuzaklar Gümüşhanelinin imanıyla paramparça edilmiş. İşte bu coşkuyla karşılandık. Milliyetçi Hareket Partisi çözülürse gök kubbe başımıza yıkılır. Bize değil Anadolu'nun başına yıkılır. Bu yüzden çözülmeyeceksiniz. Ne şart ve zeminde olursa olsun el ele gönül gönüle teslim olmaksızın ölümden öte köy yok diyerek bu milletin istikbali için şu gencecik yüreklerin bizden sonra da bu topraklarda bağımsız ve namusuyla yaşayabilmesi için bu mücadeleyi sürdüreceksiniz.”

Ziyaretlere MHP MYK Üyesi Musa Küçük, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, çevre il ve ilçelerin il ve ilçe başkanları, Gümüşhane'deki MHP'li Belediye Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serkan Alp ve partililer katıldı.