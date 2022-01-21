Minik Kaan'ın, Bakasetas üzüntüsü binlerce kez izlendi

Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun, Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılara verdiği tepki sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 sona eren Trabzonspor - GZT Giresunspor müsabakasında bordo-mavili futbolcu Bakasetas'ın kaçırdığı penaltılar sonrası Gümüşhane'de yaşayan 2 yaşındaki Mehmet Kaan Holoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Kaan'ın babasıyla mücadeleyi izlerken, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıdan sonra 'atamadı' diyerek ağladığı görüntüler birçok kez izlendi. Küçük yaşına rağmen futbol olan ilgisiyle dikkat çeken ve babasının 'Ronaldo' diye seslendiği minik Kaan'ın bu görüntüleri çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.