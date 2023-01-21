Minik sporcular karne hediyesi olarak müze gezdi

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 minik sporcusuna karne hediyesi olarak restorasyondan sonra yeniden açılan Gümüşhane Müzesini gezdirdi.

Kentte yapılış tarihi 1920 yılına dayanan iki ayrı Gümüşhane konağının birleştirilmesiyle 2006 yılında açılan ve 2018 yılında tadilat nedeniyle ziyarete kapatılan Gümüşhane Müzesi yapılan yenileme çalışmalarının ardından tekrar ziyarete açıldı.

İçerisinde Roma İmparatorluğunun Doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş ve Anadolu'da kazı çalışmasının yapılabildiği tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kentinden de önemli tarihi eserlerin bulunduğu müzenin ziyaretçileri bu kez minik sporcular oldu. Müzeyi ilk defa ziyaret eden minik sporcular tarihi eserleri dikkatle incelerken, tarihi görerek öğrenmekten memnun kaldıklarını belirtti.

“İlimizdeki medeniyetleri ve kültürleri öğrenmelerini istedik”

Minik sporcuları karne hediyesi olarak müzeye getirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Musa Çelik, “Farklı spor branşlarına ait 30 kişilik sporcu heyetini buraya getirdik. Amacımız ilimizde daha önceki medeniyet ve kültürlere ait yazılı ve görsel vesikaları görmeleri ve tanımaları. Karne hediyesi olarak getirdik” dedi.

Gümüşhane'de böyle bir müze olduğu için çok sevindiğini dile getiren minik sporculardan 9 yaşındaki Medine Topuz, “Gayet güzel, insanlar gibi bir şeyler var. Nasıl saklandı, nasıl bıraktılar, nasıl durdu burada onu çok merak ettim. Gümüşhane'de böyle bir müze olduğu için çok sevindim” dedi.

Gümüşhane'de bu kadar tarihi eser olabileceğini düşünmediğini anlatan 11 yaşındaki bir diğer sporcu Zeynep Yılmazer ise, “Burada Gümüşhane'de bulunan eski eserleri gördük. Etkilendim, tuhaf eserler var. En çok sevdiğim tarihi paralar oldu. Gümüşhane'de hiç bu kadar tarihi eser olabileceğini düşünmezdim o yüzden şaşırdım” diye konuştu.

Gümüşhane Müzesinde Kelkit ilçesinde yer alan Roma İmparatorluğunun Apollinaris Lejyonu da denilen 15.Lejyonunun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü alandaki kazılarda bulunan eserler başta olmak üzere 21 arkeolojik eser, birçok Osmanlı padişahı döneminde Gümüşhane'deki darphanelerde basılan sikkeler başta olmak üzere bin 190 eser sergileniyor.