Gümüşhane'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Yunus Emre bebek için düzenlenen yardım kampanyası tamamlanırken, minik Yunus Emre tedavi için Almanya'ya gidecek.

Minik Yunus Emre Kaçan için 2022 Haziran'da Valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası kapsamında gereken para toplanırken, Yunus Emre bebek tedavi için Almanya'ya gidecek. Kampanyaya destek veren vatandaşlar da küçük bebeğin evinin önüne meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Yunus Emre Kaçan'ın annesi Nazan Kaçan, “Yardım eden herkesten Allah razı olsun. 23 Haziran 2022 tarihinde kampanyamıza başladık. Doğruyu söylemek gerekirse ümidimizi kaybettiğimiz bazı zamanlar oldu ama şükürler olsun ki kampanyamız bitti. Evladım artık bu oyuncakları ile oynayabilecek, yürüyebilecek, koşacak. Akranları gibi parka gidip parklarda oyun oynayabilecek” diye konuştu.

“Artık torunumla oynayabileceğim”

Yunus Emre'nin dedesi İmdat Eryılmaz da, tedavinin Almanya'da yapılacağını belirterek, “Tedavinin ne kadar süreceği şu anda belli değil. İnşallah çocuğumuzu en kısa zaman içerisinde tedavi ettirip yurdu geri döneceğiz. Çok sevinçliyiz. Artık torunumla oynayabileceğim” ifadelerini kullandı.