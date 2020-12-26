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Misli. com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Manisa FK: 2

1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Mücahit Adem Çelebi


Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya, Musa Sinan Yılmazer (Hasan Kaşıkara dk. 87 ?), Burak Demireğen, Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Mert Çakar (Yunus Şimşek dk. 78), Ömer Alp Kulga, Osman Torun, Kudret Oben Saraçoğlu (Oğuz Eken dk. 63)


Teknik Direktör: Galip Gündoğdu


Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Sertaç Çam, Ahmet Kesin, Abdurrahman Emir Alagöz (Tayyip Kanarya dk. 80 ?), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu (Ümit Kurt dk. 85 ?), Recep Burak Yılmaz, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Erhan Kara, Mustafa Durak (Hakan Barış dk. 61)


Teknik Direktör: Cevdet Göç


Goller: Sercan Kaya (dk. 49 pen.) (Gümüşhanespor), Zahit Fındık (dk. 55), Ahmet Kesim (dk. 90+5) (Manisa FK)


Sarı Kartlar: Musa Sinan Yılmazer, Tuğay Adamcıl, Hasan Kaşıkara (Gümüşhanespor), Recep Burak Yılmaz (Manisa FK)

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