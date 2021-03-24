Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Şanlıurfaspor: 4

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Mustafa Aydın, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya (Musa Sinan Yılmazer dk. 66), Hasan Kaşıkara (Erdinç Mergen dk. 66), Burak Demireğen (Tekin Adar dk. 50), Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım (Baran Basut dk. 21), Yunus Şimşek, Ömer Alp Kulga, Osman Torun

Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu, Göksu Alhas (Mehmet Taşcı dk. 43), Turgut Doğan Şahin (Gökdeniz Varol dk. 60), Mustafa Çakır, Yunus Emre Gedik (Recep Gül dk. 83 ?), Can Erdem, Cihan Can, Hüseyin Cihan Avcu (İhsan Uğur Göktaş dk. 83 ?), Fevzi Özkan, Onur Kolay (Mustafa Samican Keskin dk. 83 ?), Muhammet Raşit Yöndem

Goller: Mustafa Çakır (dk. 3), Turgut Doğan Şahin (dk. 22), Yunus Emre Gedik (dk. 47 ve 59) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Çakır, Hüseyin Cihan Avcu, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Taşcı (Şanlıurfaspor)