İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 3

2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk ettiği Afjet Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Erkan Engin, Murat Şimşek, Onur Gülter


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Sercan Kaya, Hasan Kaşıkara, Tekin Adar (Baran Basut dk. 76), Musa Sinan Yılmazer (Muharrem Efe dk. 88 ?), Bahadır Abdulkadir Yağız, Burak Demireğen (İlke Tankul dk. 88 ?), Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Yunus Şimşek, Kudret Oben Saraçoğlu (Tuğay Adamcıl dk .46)


Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Yusuf Emre Kasal dk. 58), Cihan Özkara, Savaş Tağa (Mehmet Abdullah Çoban dk.


73), Alper Tursun (Yakup Yiğit dk. 73), Erhan Şentürk (Ferhan Evren dk. 87 ?), Aykut Uluç, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız


Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 30) (Gümüşhanespor), Onur Ramazan Toprak (dk. 4), Aykut Uluç (dk. 23), Mehmet Abdullah Çoban (dk. 81) (Afjet Afyonspor)


Sarı Kartlar: Okan Yıldız, Doğan Ateş, Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal (Afjet Afyonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.