Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 3

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında konuk ettiği Afjet Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Erkan Engin, Murat Şimşek, Onur Gülter

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Sercan Kaya, Hasan Kaşıkara, Tekin Adar (Baran Basut dk. 76), Musa Sinan Yılmazer (Muharrem Efe dk. 88 ?), Bahadır Abdulkadir Yağız, Burak Demireğen (İlke Tankul dk. 88 ?), Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Yunus Şimşek, Kudret Oben Saraçoğlu (Tuğay Adamcıl dk .46)

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Yusuf Emre Kasal dk. 58), Cihan Özkara, Savaş Tağa (Mehmet Abdullah Çoban dk.

73), Alper Tursun (Yakup Yiğit dk. 73), Erhan Şentürk (Ferhan Evren dk. 87 ?), Aykut Uluç, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız

Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 30) (Gümüşhanespor), Onur Ramazan Toprak (dk. 4), Aykut Uluç (dk. 23), Mehmet Abdullah Çoban (dk. 81) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Okan Yıldız, Doğan Ateş, Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal (Afjet Afyonspor)