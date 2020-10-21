Misli.com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 5

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada konuk ekip Sancaktepe FK, karşılaşmaya adeta golle başladı. Sol kanattan organize gelişen atakta kale çizgisine kadar inen Melik Derin'in yerden ortasına iyi hareketlenen Halil İbrahim Tuna, ön direkte plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada defansın kaleciye geri pasının kısa düşmesini değerlendiren Halil İbrahim Tuna, ilk golde kendisine asist yapan Melik Derin'i bomboş pozisyonda topla buluşturdu. Melik Derin'in net vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
26. dakikada ise Gümüşhanespor ceza sahasında oluşan karambolde, elle oynama gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen kaptan Erhan Şentürk topu ağlara göndererek aradaki farkı üçe çıkardı. 0-3
34. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen konuk ekip atağında, karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimine damga vuran Halil İbrahim Tuna, kendi sürüklediği atakta, kale çizgisine indiği anda ortaya çevirdiği topu iyi takip eden Selim Kayacı, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-4
66. dakikada ev sahibi Gümüşhanespor defansından presle topu kazanan Erhan Şentürk'ün pasında topla buluşan Behlül Aydın'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5
77. dakikada sol kanatta son çizgiye inen Oğuz Eken'in penaltı noktasına çevirdiği topa İlke Tankul'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Fatih Deveci, Egemen Savran
Gümüşhanespor: Soykan Alp Aydın, Muharrem Efe Özgür Ortaç (Muharrem Efe dk. 88 ?), Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya (Oğuz Eken dk. 61), Hasan Kaşıkara (İlke Tankul dk. 46), Tekin Adar, Musa Sinan Yılmazer (Raif Gündoğdu dk. 46), Burak Demireğen, Mert Çakar (Bahadır Yağız dk. 80 ?), Yunus Şimşek, Osman Torun
Teknik Direktör: Halim Karaköse
Sancaktepe FK: Hüseyin Yılmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Erdinç Pekgöz, Melik Derin (Feridun Kıroğlu dk. 68), Selim Kayacı, Doğan Ateş (Behlül Aydın dk. 46), Halil İbrahim Tuna (Ulaş Şimşek dk. 46), Mert Örnek (Onur Ural dk. 55), David Deniz Kılınç, Erhan Şentürk (İlker Avşar dk. 68), Yakup Yiğit
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Goller: Halil İbrahim Tuna (dk. 1), Melik Derin (dk. 23), Erhan Şentürk (dk. 26 pen.), Selim Kayacı (dk. 34) (Sancaktepe FK), İlke Tankul (dk. 77) (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: Tekin Adar (dk. 43) (Gümüşhanespor)
Sarı Kart: Melik Derin (Sancaktepe FK)