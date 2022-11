Görev yaptığı Şanlıurfa'dan Gümüşhane'ye dönerken 2017 yılında Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak 24 yaşında şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın karnesi, teşekkür belgesi ve diploması da mezun olduğu lisede ilk günkü gibi korunurken, öğretmenleri şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anlattı.

2017 yılında öğretmenlik yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık sınıf öğretmeniyken şehit edilen ve görev süresince yalnızca bir kez öğretmenler gününü kutlayabilen Necmettin Yılmaz'ın anısı şehadetinin 5. yılında da mezunu olduğu Gümüşhane kent merkezindeki Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde yaşatılıyor.

2007 ve 2011 yılları arasında öğrenim gördüğü lisede öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sessiz ve sakin kişiliğiyle hatırlanan şehit Necmettin öğretmenin karnesi, teşekkür belgesi ve diploması da ilk günkü gibi korunuyor.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın hayalleri ve ümitleri olan bir genç olduğunu ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Fevzi Akçay, şehit bir öğretmenin öğretmeni olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Necmettin'in şarkısı bizim dudaklarımızda kaldı”

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğretmeni olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Fevzi Akçay, “Bu okuldan hoş bir seda bırakarak ayrıldı. Gerçekten okula gelmesi, gitmesi, sınıf içerisindeki durumu, okuması, yazması, her şeyiyle sessiz, sakin, kendi halinde bir öğrencimizdi Necmettin. Zaman zaman onunla sohbet ettiğimizde, okumak zorunda olduğunu söyleyen, mutlaka okumalıyım, bana emek verenlerin emeğinin karşılığını bu şekilde göstermeliyim düşüncesinde olan bir öğrencimizdi. Necmettin sorumluluk almayı bilen bir öğrencimizdi. Azimliydi, kararlıydı, benim oğlumla da sınıf arkadaşı olduğu için aklımda daha fazla kaldı. ‘Gideriz nur yolu izde gideriz, Taş bağırda sular dizde gideriz, Bir gün akşam olur bizde gideriz, Kalır dudaklarda şarkımız bizim' diyor ya şair Necip Fazıl Kısakürek, Necmettin'in şarkısı bizim dudaklarımızda kaldı. Gelecekle ilgili düşünceleri, hayalleri ve ümitleri olan bir öğrencimizdi. Bizi çok derinden üzdü, çok derinden yaraladı. Duyduğum zaman inanamadım. Canlı olarak dönecek umuduyla bekliyorduk ama olmadı. Hainler nasıl ki vatana kast etme cüretini gösteriyorlarsa, bu vatanın öğretmenine de kast edebildiler, acımadan. Katillik böyle bir şey diye düşünüyorum. Hiçbir günahı olmayan, sadece öğrencilerine bir şeyler vermeyi amaçlayan genç bir öğretmeni hem öğrencilerinden hem ülkesinden hem vatanından hem de annesinden, babasından ayırdılar. Şehit bir öğretmenin öğretmeni olmak gurur verici bir şey. Genç yaşta bu insanları kaybetmek çok üzüntü verici. Gururu ve üzüntüyü bir arada yaşamış oluyoruz” dedi.

“Öğrencilerinin gözlerinde Necmettin öğretmenin sevgisini gördük”

Şehit Necmettin Yılmaz'ın çok merhametli olduğunu anlatan diğer Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Ali Artun ise “Bırakın bir canlıyı incitmeyi, bastığı toprağa bile son derece nazik davranan bir insandı. Aramızdan erken ayrıldı onu özlüyorum. Kendisi çalışan, gayret eden başarıya odaklanmış bir öğrenciydi. Sorumluluklarını elinden geldiğince yerine getirirdi. Üniversitede okuduğu yıllarda zaman zaman görüşürdük. Çok rüya gördüğünü söylerdi hatta rüyalarını bir kitap haline getireceğinden bahsederdi. Her işini eğitim öğretim faaliyetlerine uygun olarak takip ederdi. ‘İyi bir üniversite kazanmaktan başka çarem yok' derdi. Biz Necmettin'in kayıp olduğunu duyduğumuzda Ramazan ayıydı. Bulunana kadar, Hamit amcamız ona ulaşana kadar 30 gün boyunca sürekli dualarımızda o vardı hala dualarımızda o var. O süreci takip etmek çok zordu öğretmeni olarak. Kendisinden bu acı haber gelene kadar bir umudumuz vardı. Acı haber geldikten sonra artık onun şehit olduğunu kabul ettik. Necmettin insanları çok seven birisiydi. Onun öğrencileri, ailesini ziyaret ettiği zaman hepsi hüngür hüngür ağladı. O öğrencilerin gözlerinde, o ışıltıda Necmettin öğretmenin sevgisini gördük. Gittiği her yere sevgisini taşımış oldu. Necmettin bu koridordaki sınıflarda okuyordu, dolayısıyla onun hatıraları var. Okulumuzun çalışan, gayret eden, bir yerlere ulaşmayı hedefleyen bir öğrencisiydi. Onun o gayretini zaman zaman şimdiki bazı öğrencilerimizde de görebiliyoruz” diye konuştu.

Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Abdulhaki Tural da “Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz ben geldiğimde son sınıftaydı. Onunla beraber 6 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. 12 TM-B sınıfı öğrencilerindendi, hem de yurdumuzda kalıyordu. Çalışkan, saygılı, efendi, kimseyle sürtüşmeyen bir öğrencimizdi. O nedenle hem idari, hem de öğretmenleri olarak ondan şikâyet eden kimseyi duymadık” ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.