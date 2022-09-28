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Öküzün çiftesi öldürdü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir kadın kendisine ait öküzün çiftesi sonucu kafatasına ve kaburgalarına aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kadın kendisine ait öküzün çiftesi sonucu kafatasına ve kaburgalarına aldığı darbelerle hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Herek köyünden yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Şahin (58) hayvanlarını otlatırken kendisine ait öküzün çifte darbeleri sonrası başından ve kaburgalarından ağır yaralandı. Olay sonrası yakınları tarafından Torul Devlet Hastanesi'ne getirilen Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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