İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ölüm hastanede sıra beklerken geldi

Gümüşhane Devlet Hastanesinde muayene olmak için sıra bekleyen Alaattin Uzunosmanoğlu, kalp krizi geçirerek olduğu yerde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Aktutan köyü Tefil mahallesi sakinlerinden Uzunosmanoğlu (70), dün gün boyu mahallede cami şadırvanındaki onarım çalışmalarına yardım ettikten sonra gece mide ve sırt ağrısı yaşayınca durumundan şüphelenerek sabah aracıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada muayene olmak için sıra bekleyen Uzunosmanoğlu, fenalaşınca yanında oturan arkadaşına “Elimi tut” dedikten sonra aniden oturduğu banka yığıldı.


Olay anında kalp krizi geçirerek vefat ettiği anlaşılan Uzunosmanoğlu, Acil Serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Beş çocuk babası Uzunosmanoğlu, yarın öğlen namazına müteakip Kemaliye camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Emirler mezarlığında toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.