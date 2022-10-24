Otobüse çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı

Gümüşhane'de duraktan çıkan otobüse çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bayburt'tan Gümüşhane istikametine 55 KH 585 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yakup Aksoy, Bağlarbaşı Mahallesi Zeynep Ana Yurdu önüne geldiğinde duraktan ana yola çıkan otobüse çarpmamak için ani manevra yaptı.

Durağın yanındaki tali yola çıkarak buradaki kaldırımlara çarpıp durabilen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada hafif yaralanan sürücü Aksoy ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.