Otomobil ile kurye motoru çarpıştı: 1 ölü

Gümüşhane'de petrol istasyonuna girmek isteyen otomobil karşı yönden gelen kurye motoruyla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için kent merkezindeki Hasanbey Mahallesi, Elmalı Caddesi üzerinde transit yol kenarındaki petrol istasyonuna girmek isteyen D.B. (44) yönetimindeki 29 DA 090 plakalı otomobil karşı yönden gelen Emrah Meydan (32) yönetimindeki kurye motoruyla çarpıştı. Bir pizza dükkanında moto kuryelik yapan ve kaza sonucu ağır yaralanan Meydan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen yakınında bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından duran kalbi birkaç kez çalıştırılan Meydan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.