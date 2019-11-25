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Özel İdare çalışanlarından örnek davranış

Gümüşhane İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kırsal alanda çalışma yaptıkları noktalarda yaban hayvanlarını da unutmuyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kırsal alanda çalışma yaptıkları noktalarda yaban hayvanlarını da unutmuyor.


Havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve sokak köpekleri için göreve gittikleri araçlarda mutlaka yem bulunduran çalışanlar, asıl görevlerini aksatmadan yaban hayatı için yemleme çalışması da gerçekleştiriyor.


Çalışanlar Gümüşhane-Yağmurdere arasında bulunan 2 bin 280 metre rakımdaki Kostan dağı ve eteklerinde bulunan sokak köpeklerine kurumun yemekhanesinden götürdükleri artıkları yedirdi.


Hayvanların aç olduğu kendilerine yemek veren Özel İdare personeline karşı gösterdikleri tavırdan anlaşılırken, özellikle havaların soğuduğu bu günlerde tüm vatandaşların sokak hayvanları ve yaban hayatına karşı duyarlı olmalarını istendi.


İl Özel İdaresi çalışanları kış mevsiminde de karla mücadele yaptıkları köy yollarında iş makinelerinde ve servis araçlarında taşıdıkları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğünden temin ettikleri buğdayları doğadaki kuşlar için uygun yerlere bırakıyor.

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