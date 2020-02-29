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Pekün Dağı geçidinde otomobil takla attı: 3 yaralı

Gümüşhane-Kelkit karayolu üzerindeki Pekün Dağı geçidinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan Fuat Keskin (25) yönetimindeki 29 AAF 007 plakalı otomobil 2 bin 20 metre rakımlı Pekün dağı geçidinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Keskin ile araçta bulunan Hatice Kaplan ve Gonca Kartal yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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