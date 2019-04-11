Polis Bayramı'nda kalp krizi geçirerek vefat eden Emniyet Müdür Yardımcısı memleketine uğurlandı

10 Nisan Polis Bayramı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan düzenlenen törenin ardından Mersin'e uğurlandı.

Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin ardından Polisevinde gerçekleştirilen toplantıda kalp krizi geçiren ve sevk edildiği Trabzon'da sabaha karşı vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan için Gümüşhane'de tören düzenlendi.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende Pehlivan'ın eşi Nihan ve kızı Gamze Pehlivan'ın güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, törene il protokolünün tamamı ve çok sayıda emniyet mensubuyla vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pehlivan'ın özgeçmişi okundu. Özgeçmişinde Pehlivan'ın İzmirli olduğu, 2 çocuk babası olduğu ve Gümüşhane'de 8 ay önce göreve başlayan 2.Sınıf Emniyet Müdürü olduğu kaydedildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, hayatının en zor konuşmalarından birisini yaptığını belirterek, “Çok değerli şehidimize cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ben 7 Kasım 2018 yılında Gümüşhane'de göreve başladım. Yaklaşık 5 ay 1 haftalık bir mesai arkadaşlığımız oldu. Kendisini hep güzel hatırlayacağız, güzel yüzüyle, güler yüzüyle, beyefendiliğiyle, ahlakı ve terbiyesiyle hatırlayacağız. Ahlaklı, edepli 2 çocuğu ve hanımefendi eşi bizim kardeşimizdir ve bize emanettir, bütün milletimize emanettir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağolsun” dedi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan'ın dün akşam saatlerinde kendisi tarafından yapılan toplantı sırasında yanında bulunduğunu ve aniden fenalaştığını hatırlatarak, “Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi. Bizler de eşlik ettik. Maalesef sabaha karşı Bülent müdürümün şahadet haberini aldık. Söylenecek sözlerin adeta bittiği noktadayız. Bülent müdürüm, Türk Polis Teşkilatı'nın yetiştirmiş olduğu başarılı bir emniyet mensubudur. Bülent müdürüm, görevinde çok başarılı olmasının yanı sıra aynı zamanda o çok fedakar bir aile babası ve bir eşti. Maalesef bugün ise aramızdan çok sessiz bir şekilde ayrılıyor. İnancımıza göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibi olduğunu bilmemiz ise bizlerin yüreğine serpilen sudur. Şehit kardeşim ve yiğit meslektaşımın eşinin, yakın çevresinin ve özellikle çocuklarının metanetlerini korumalarını istirham ederim. Çünkü Bülent müdürüm hiçbir zaman ailesinin üzülmesini istemezdi. Sözlerimin sonunda Türk Polis Teşkilatımız çok kıymetli bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindedir. Allah mekanını cennet etsin. Teşkilatımızın başı sağolsun” diye konuştu.

Kur'an okunması ve yapılan konuşmaların ardından Pehlivan için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Zaman zaman yağan yağmur altında gerçekleşen törenin ardından Pehlivan'ın cenazesi Mersin'e gönderildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü çelenk gönderdi.