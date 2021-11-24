Pöske dağında virajı alamayan araç devrildi: 1'i ağır, 5 yaralı

Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden Erzincan'a giden Nazım Mutlu yönetimindeki 24 UC 079 plakalı hafif ticari araç Pöske Dağı geçidinde kayganlaşan yolda virajı alamayınca kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mutlu'nun yanısıra araç içerisinde bulunan aynı aileden Abdulmuttalip, Nevin, Salih ve Dursun Paşa Yılmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Nazım Mutlu hariç diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.