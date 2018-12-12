Prof.Dr. Tozlu, Nurettin Topçu ve eğitim felsefesini anlattı

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Gümüşhaneler Okuyor' projesi kapsamında Prof.Dr. Necmettin Tozlu, ‘Nurettin Topçu ve Eğitim Felsefesi' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Kamuran Taşbilek, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Kurum Müdürleri, Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 2017-2018 eğitim öğretim yılında “Gümüşhaneler Okuyor” projesini hazırlayıp uyguladıklarını, proje kapsamında kitap okuma saatleri, derleme çalışması, Gümüşhane'de şair-yazar, bilim insanlarıyla söyleşi ve kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürme gibi çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

“Necmettin Tozlu hayatını insana adamış bir bilgedir”

Prof.Dr. Necmettin Tozlu'nun hayatını insana adamış bir bilge olduğunu kaydeden Doğan, “Yaşamı boyunca insanı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan Tozlu zamanını öğrenmek ve öğretmek için harcamıştır. İnsan, değer ve aile konusunda oldukça hassas olan Tozlu'nun ideali yüksek değerlerle yoğrulmuş insanların oluşturduğu aile ve toplumdur. Zira O'na göre insan değer var eden bir varlıktır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Tozlu'nun eğitimden felsefeye tüm düşünce ve çabasını önemsiyor bizim için kıymetli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede Türk düşüncesinin yerli bilgesi Nurettin Topçu'nun eğitim anlayışının konuşulacağı bu programda kendilerini ağırlamak bizleri bahtiyar etmektedir. Zira eğitimin felsefesiz olmayacağı hem Nurettin Topçu'nun hem de Necmettin Tozlu'nun altını çizdiği önemli husustur” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonunun odak noktasının “insan” olduğunu kaydeden Doğan, “Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye'nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yaratmamız güçtür. Bu bakımdan, bu toprakların en önemli meselelerinden biri olan eğitim ve felsefeyi konuşmanın, düşünmemize ve düşüncelerimizi harekete geçirmemize vesile olacağı kanaatindeyiz” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasında “Değerlerimizi bilmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulunan Prof.Dr. Necmettin Tozlu ise “Türk ve İslam dünyası olarak bizim en büyük problemimiz cehalet ve sefalettir. Cehaleti yenebilirsek sefaleti de yenebiliriz. İnsan bilmediğinin cahilidir. Bizim bütün meselemizdir bilmek. Bilmek de bir fazilettir. Çağı ve kendimizi bileceğiz” şeklinde konuştu ve Nurettin Topçu'nun eğitim felsefesiyle ilgili bilgiler aktardı.

Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gümüşhaneli eğitimci Prof. Dr. Necmettin Tozlu 'ya günün anısına hediye verdi.