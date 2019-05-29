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Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadılar

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolilerini kendi elleriyle ulaştırıyor.


Kendi imkanları, yardımsever vatandaşlar ve Türk Kızılay Gümüşhane Şubesinin hazırladığı Ramazan kolilerini “Gönül Dünyamızın Gönül Sofrasından Evlere” sloganıyla götüren gençler bugüne kadar 15 ihtiyaç sahibi aileye ulaşırken, gittikleri evlerde yaşlılarla sohbet edip hal ve hatırlarını soran gençler bu sayıyı Ramazan sonuna kadar 20'ye çıkarmayı hedefliyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılında başlattığı ‘Gönüllülük' yılı nedeniyle Ramazan ayında yardımsever vatandaşlar, kendi imkanları ve Türk Kızılay Gümüşhane şubesinin hazırladığı Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere "Gönül Dünyamızın Gönül Sofrasından Evlere" sloganıyla gönüllü gençler aracılığıyla ulaştırdıklarını söyledi.


Bir gün öncesinden hazırlanan Ramazan kolilerini alarak gönüllü gençlerle daha önceden belirlene ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını kaydeden Atalay, “Bu vesile ile rahmet bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ı şerifin gençlerimiz tarafından daha iyi anlaşılmasını ve iyilik kavramının gençlerimiz tarafından yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaç ediniyoruz” dedi.

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