Ramazan'da Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e iftar yapmadan aç gitmek yok

Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e ulaşılan Zigana Geçidi üzerinde bulunan Gümüşhane, Ramazan ayında iftar yapmadan sürücülerin ve yolcuların geçişine izin vermiyor.

Erzincan-Gümüşhane karayolu üzerindeki Kırıklı köyünde ve Erzurum-Bayburt-Gümüşhane karayolu üzerindeki Geçit köyünde her Ramazan ayında hayırsever vatandaşların girişimleriyle ücretsiz iftar sofraları kuruluyor.

Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve Gümüşhane kent merkezinde 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde 10 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla bazı günlerde yüzlerce kişinin katılımıyla sürdürülüyor.

Bölünmüş karayolunun hemen kenarında yer alan köyde cami avlusunda kurulan iftar sofrasında Gümüşhane'deki yemek fabrikasından getirilen yemekler iftar saatinde hazır ediliyor.

Köy muhtarı, cami imamı, dernek yetkilileri ve köylüler tarafından her gün kurulan masalarda sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlar iftarlarını yaptıktan sonra yine ücretsiz olarak ikram edilen çayını yudumlayıp, namazını kıldıktan sonra yoluna devam ediyor. Tesiste ayrıca kadınlar için özel bir bölüm de bulunuyor.

Geçit köyündeki iftar sofrasına hemen her gün Trabzon'dan Bayburt'a yolcu taşıyan bir seyahat firmasının otobüsü de uğrayarak yolcularına iftar imkanı sunarken, tır ve kamyon şoförleri arasında bilinirliği oldukça yüksek olan Geçit köyündeki iftar uygulamasında her gün 3 çeşit yemek, tatlı veya salata sunuluyor.

Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, köyün İpek yolu üzerinde yer aldığını ve Bayburt, Erzurum, Trabzon'a giden tüm yolların Geçit köyünden geçtiğini belirterek, “Bu nedenle köyün ismi de Geçit olmuştur. Biz bu işi ilk olarak 4 yıl boyunca köy halkı arasında gerçekleştiriyorduk. Dernekle organize ederek bu işi Ramazan ayı boyunca tüm gelen giden yolculara vermek için böyle bir şeye kalkıştık. 6 yıldır da bu şekilde sürdürüyoruz. Finansmanını da köy halkı ve dernek tarafından sağlanıyor. Biz de gelen misafirlerimize bu yemekleri ikram ediyoruz. Oldukça rağbet var. Geçtiğimiz Pazartesi akşamı 100 kişiye yakın burada iftar yapan oldu. Böyle güzel bir etkinlik yapıyoruz. Burada genelde kamyoncular, otobüsler, pazarcılar duruyor” dedi.

“Ramazan boyunca Gümüşhane'den aç geçmeleri mümkün değil”

İftar yapan vatandaşların olumlu tepkiler gösterdiğini dile getire Osmanoğlu, “Yoldan gelen geçen, burayı gören insanların hepsi burada durarak iftar yapıyorlar. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Böyle güzel bir etkinlikle karşılaştıkları için çok mutlu oluyorlar. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Elimizden geldiğince insanlara Ramazan ayı nedeniyle en iyi şekilde hizmet sunabilmenin gayretindeyiz. Bizim burada aç geçmeleri mümkün değil. Bilhassa bizde yola çıkıp insanları durdurup Ramazan günü iftar yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kırıklı köyünde de iftar programı yapılıyor. Erzincan bölgesinden gelenler orada iftar yapıyor. Bizim burada da Trabzon'dan Bayburt, Erzurum istikametine ve tersi istikamete gidenler iftar yapıyorlar. Ramazan boyunca Gümüşhane'den, Kırıklı ve Geçit köyünden aç geçmeleri mümkün değil” diye konuştu.

Erzurum'dan Samsun'a yük taşıyan tır şoförü Murat Köse ise 2 -3 yıldan beri Geçit köyünde iftar yaptığını belirterek, “Çok güzel bir hizmet. Ramazan bağışı olarak her sene burada iftar çadırı yapıyorlar. Birkaç yerde gördüm ama oralarda günlük yapıyorlar ama burada Ramazan ayı boyunca yemek veriliyor” şeklinde konuştu.

“Bizim milletimiz necip bir millet, paylaşmayı seven bir millet”

Van'dan Trabzon'a yük götüren ve 14 yıldır haftada 2 kez bu yolu kullanan tır şoförü Yılmaz Uğur ise “Geçen yılda nasip olmuştur burada iftar yapmak. Amaç yemek yemek değil, burada ki havayı solumak, ortamı tatmak, insanları görmek ve cemaatle namaz kıldıktan sonra yolumuza devam etmek. Bizim milletimiz necip bir millet, paylaşmayı seven bir millet. Allah hepsinden binlerce defa razı olsun” ifadelerini kullandı.

Trabzon-Bayburt arasında yolcu taşımacılığı yapan firmanın otobüs şoförü Muhammet Emin Sarıkan ise “Sürekli bu yoldayız. Çok güzel bir organizasyon. Trabzon'dan Bayburt'a gidip geliyoruz. Bu saatlerde buradan geçerken ezan okunduğu için yolcularımızla durup orucumuzu açıyoruz. Trabzon'dan 17.30'da çıkan aracımız iftar saatine denk geldiği için her gün burada duruyor. Emeği geçen herkesten Allah Razı olsun” derken, İstanbul Geçit Köyü Dernek Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu da “Gümüşhane ile Bayburt arasında yemek yiyecek tesis olmadığı için biz 10 yıl önce böyle bir etkinlik başlattık. 4 yıl boyunca köylülerimiz kendi aralarında yapıp yolculara veriyordu. Son 6 yıldır da bir yemek firmasıyla anlaşıp yoldan geçen insanlara Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl 3 bin 800 kişi Geçit köyünde iftar yaptı

Geçtiğimiz yıl 3 bin 800 kişinin Geçit köyünde kurulan iftar sofrasında orucunu açtığını kaydeden Osmanoğlu, “Doğudan gelip Karadeniz'e giden insanlar burada duruyor, iftarını yapıyor çayını içiyor namazını kılıyor. Hayır dualarını edip yollarına devam ediyorlar. Bu bizim çok büyük bir övünç kaynağı. Çünkü oruçlu bir insana orucunu açtırmak kadar sevap bir şey olamaz. Biz bununla bir Gümüşhaneli olarak gurur duyuyoruz” dedi.

Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan Geçitliler maddi katkı sağlıyor

İftar sofrasının finansmanını da dernek yönetimi olarak ülke genelindeki Geçit köylülerine kısa mesajla ulaşarak sağladıklarını ifade eden Osmanoğlu, “Köylülerimiz sağ olsunlar bizi hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmadılar. Bir havuz sistemi oluşturarak bütçeyi karşılıyoruz. Bizim yaptığımız bu etkinlik inşallah diğer köylere de bir örnek olur. Muhtarlık ve dernek bu programı beraber organize ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında ve Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan Geçit köylülerinin bu etkinliğe maddi ve manevi katkı sağladığını dile getiren Osmanoğlu, “Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizde onların güvenlerini boşa çıkarmamak için Ramazan boyunca buraya gelerek muhtarımızla birlikte bu etkinliği organize ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.