Sağlık-Sen'in ilk işi hizmetlilerin kadro durumu olacak

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan kongrede Sağlık-Sen Genel Başkanlığına seçilen Semih Durmuş, Sağlık-Sen Gümüşhane şubesinin İl Divan Kurulu toplantısına katılmak üzere Gümüşhane'ye geldi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve genel başkan yardımcısı, Bayburt, Rize, Erzincan ve Trabzon şube başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Durmuş, yönetici ve idarecilerin bilge olması gerektiğini, danışılan birisi olması gerektiğini belirterek, “İdareciler öğrenmeyi ve öğretmeyi sevecekler. Yani kendisini yetiştirecek ama aynı zamanda yol arkadaşlarını dava arkadaşlarını da yetiştirecek. İdareci düşündüklerini en güzel şekilde ifade edebilecek güzel bir üsluba sahip olacak. Üslup çok önemli bir husus burada. Eğer insanları kırıp döküyorsak yanlıştayız demektir. Biz güçlüyken de insanların gönüllerini fethetmemiz gerekiyor. Yönetici de bulunması gereken bir diğer vasıfta büyük bir azim ve güçlü bir irade sahibi olacak. Bizim çıktığımız yolda meseleleri bir günde akşamdan sabaha çözme imkânımız yoktur. Biz sendika olarak yıpranma payı ile ilgili 6 yıllık bir mücadele sonunda netice alabildik. Vazgeçmiş olsaydık geri adım atmış olsaydık bu sonuca ulaşamazdık. Bunlar yöneticilerimizde olması gereken en temel özelliklerdir” dedi.

“Yeni dönemde talep edeceğimiz mesellerden ilki yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idare hizmetler sınıfına geçme talepleridir”

Yeni dönemde izleyecekleri politikalar hakkında değerlendirmelerde de bulunan Durmuş, “Arkadaşlarımızın sıkıntıları bizlere geliyor. Bunların takipçisiyiz. Özellikle sağlık sektöründe istihdamın artırılması hususunda çalışmalarımız var. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşların genel idare hizmetler sınıfına geçme talepleri de haklı bir istektir. Sözleşmeli statüde çalışan 70 bin kişi bir gecede kadrolu sınıfına geçirildi. 1 milyon taşeron bir gecede daimi kadroya geçirildi. Bizim 6 bin 500 olan hizmetli sınıfında çalışan ama fiilen veri hazırlama memur kadrosunda çalışan arkadaşlarımız var. Sendika olarak bizden istedikleri sadece yapmış oldukları işin kadrosuna atanmak istiyorlar. Çok şey istemiyorlar. Bizde yıllardır bakanlıkla uğraşıyoruz. Milli Eğitim bakanlığından Adalet bakanlığında bunları kadroya geçirdiler. Yeni dönemde bizimde talep edeceğimiz mesellerden ilki bu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz ise ‘Öze Dönüş Geleceğe Yürüyüş' sloganıyla yola çıkan ve Sağlık-Sen genel başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Gümüşhane'ye yapan Genel Başkan Semih Durmuş'a teşekkür etti.