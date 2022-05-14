Şehit Piyade Er Selman Güler memleketi Gümüşhane'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda, araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı askeri uçakla gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Havalimanında kent protokolü ve askeri erkanın katılımlarıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama töreninin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine karayoluyla gönderildi. Gözyaşları içinde Kelkit ilçesi Küçük Camii önüne getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı burada düzenlenen törenin ardından, Kelkit ilçesi Başpınar Köyü aile kabristanlığına defnedilecek.