Serinlemek isteyen Tomara Şelalesi'nin yolunu tutuyor

Gümüşhane'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar Şiran ilçesinde bulunan ve 40 gözeli şelale olarak adlandırılan Tomara Şelalesi Tabiat Parkına akın ediyor. Kademeli normalleşme süreciyle birlikte Tomara, serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Türkiye'de turizm otoriterleri tarafından ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olan ve dağın eteğinden çıkan 40 ayrı kaynağın yaklaşık 15 metreden dere yatağına döküldüğü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, kademeli normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesinden buz gibi akan suyun oluşturduğu serinlik vatandaşları ferahlatıyor.

Hem şelalenin döküldüğü noktada hem de coşturduğu dere boyunca ziyaretçiler bu serinliği iliklerine kadar hissederken dere yatağında binlerce yıldır gürül gürül çağlayarak buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sular Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri eşsiz manzaralar sunuyor.

“Adana'dan geldik, burası bizim için adeta cennet”

Suyun muhteşem seremonisini dinlemek isteyenlerin durağı olan Tomara Şelalesine Adana'dan ailesiyle birlikte gelen Oğulcan Küçükgöze, “Şiran'da önceki yıllarda 2 yıl okumuştum. Ailemizle Karadeniz turuna çıktık ve buraya da özellikle gelmek istedik. Burada enfes bir doğal güzellik var. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Annemler ilk defa geldi ve çok beğendiler burayı. Biz Adana'dan geldiğimiz için özellikle serinliği bizi etkiliyor. Burası bizim için adeta cennet. Yapısının bozulmaması ve doğal güzelliği beni çok etkiledi. Doğasıyla oynanmaması da çok önemli. Burası gezilip görülmesi gereken bir yer” dedi.

“Sıcaktan kavrulurken buraya geldik şelalenin önünde neredeyse üzerimize hırka alacak duruma geldik”

Bursa'dan gelen Semih Bayram ise “Gezmek amacıyla yaklaşık 15 gündür buralardayım. Tomara Şelalesini çok beğendik. Harika bir havası var ve suyu çok güzel. Şelalenin döküldüğü noktada ayaklarımızı suya soktuk. Dağdan müthiş bir serinlik geliyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Sıcaktan kavrulurken buraya geldik şelalenin önünde neredeyse üzerimize hırka alacak duruma geldik. O derece serinlik var burada. Ben Bursa'dan geldim ve çok memnun kaldım, yolu düşen herkesi buraya beklerim” diye konuştu.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Abdulbaki Kara ise zor 2 yılı geride bıraktıklarını ve 1 Temmuz'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinden son derece umutlu olduklarını söyledi.

“Vatandaşlarımız geride bırakılan zor günlerin acısını çıkarıyor”

İnsanlarda eve kapanmanın verdiği bunalımın sonucu gezme hissiyatını çok iyi gözlemlediklerini ifade eden Kara, “Alanımız ziyaretçi dolmaya başladı. Biz 1 Haziran'dan beri açığız ama pazar günleri kapalıydık. Artık vatandaşlarımız geride bırakılan zor günlerin acısını çıkarıyor. Biz bu sürecin dolu dolu geçeceğini ümit ediyoruz. 1 Haziran'dan bugüne aldığımız tur rezervasyonları da bunun en büyük göstergesi. Bugün itibariyle küçüklü büyüklü Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden 9 tur firması Tomara Şelalesi Tabiat Parkına geliyor. Bu bizim için ve bölgemiz açısından çok büyük bir kazanım. 2019 yılında elde ettiğimiz 200 bin ziyaretçi sayısını bu normalleşmeyle birlikte bu sezon da yakalayacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

“Karadenizin bir turizm cenneti olma yolunda ilerliyoruz”

Türkiye genelinde bütün destinasyonlarda pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında durgunluk yaşandığını dile getiren Kara, “Ziyaretçilerimizin sağlığını önemseyerek ve Covid-19 tedbirlerinin tamamını alarak onlar için harika bir ortam hazırladık. Buraya gelenler memnuniyetini bize sık sık dile getiriyor. Karadeniz'in bir turizm cenneti olma yolunda ilerliyoruz. Her geçen gün bu noktaya daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Tüm doğaseverleri, şelale severleri bekliyoruz. Bugün 35 derece hava sıcaklığı var ama şelalede suyun olduğu bölgeye indiğinizde üşüyorsunuz. Bu serinliği, bu doğal havayı teneffüs etmek isteyen herkesi Tomara Şelalesi Tabiat Parkımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gümüşhane'nin en önemli turizm rotalarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda yolu sıcak asfaltla kaplanan, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkında şelalenin karşısında cam seyir terası da yer alıyor. Tomara Şelalesi Gümüşhane il merkezine 105, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta, yörede “Kırk Gözeler” adıyla biliniyor.