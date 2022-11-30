Şiran'da kaçak içki ve tarihi eser yakalandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda kaçak içki ve tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde yaşayan M.G ve Belen köyünden M.Z isimli şahısların ev ve iş yerlerinde kaçak içki üretimi yaptığı duyumunu alan Jandarma ekipleri mahkemeden arama kararı çıkararak şahısların konutlarında arama yaptı.

Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan aramada 5 adet muhtelif şişe içerisinde toplam 4 litre içilmeye hazır el yapımı sahte içki, 6 adet muhtelif ebatta şişe içerisinde toplam 6,45 litre içilmeye hazır bandrolsüz viski, 8 adet küçük şişe içerisinde anason yağı, 1 adet küçük şişe içerisinde içki yapımında kullanılan aroma, 1 adet içki yapımında kullanılan içi dolu malt özü, 3 adet viski yapında kullanılan içi dolu ibaresiz şişe içerisinde aroma, 4 adet alkol test kiti, 17 adet alkol hazırlamada kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilirken suça konu malzemelere el konuldu. M.G. ve M.Z ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin bir diğer operasyonunda ise ilçeye bağlı İnözü köyündeki evinde tarihi eser bulundurduğu duyumu alınan H.G'nin evinde alınan arama kararına istinaden 28 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen tarihi obje, 1 adet mavzer tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kabzesiz toplu tabanca, 1 adet tabanca görünümlü ahşap kabzeli çift namlulu silah, 2 adet hançer, 1 adet mekanizmalı ok, 2 adet pala tabir edilen bıçak, 2 adet ahşap terazi, 644 şişe muhtelif cins, marka ve ebatta alkollü içecek ve 6 bin 800 İsviçre frangı ele geçirildi. H.G, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınırken, adli süreç devam ediyor.