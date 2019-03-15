İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan sıçrayan alev bir evi küle döndürdü

Gümüşhane kent merkezine en yakın köylerden Çamlıköy köyünde sobadan sıçrayan alevin başlattığı yangın evi kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre Çamlıköy köyü Meletli mahallesi İkisular mevkiindeki evinde yaşayan Musa Türkoğlu, akşam iş çıkışı gittiği evinden Gümüşhane kent merkezindeki işine gitmek için sabah saatlerinde ayrıldı.


Türkoğlu'nun evden ayrılmasının ardından sobadan sıçrayan alevler sobanın bulunduğu odadaki halı ve kilimler ile ağaç döşemeyi tutuşturdu. Kısa sürede evin diğer odalarına da yayılan yangının ihbarını da yoldan geçerken dumanı gören vatandaşlar yaptı.


İhbarı alır almaz olay yerine giden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürürken, yangında odalardaki döşemeler başta olmak üzere mutfak ve evde bulunan beyaz eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.