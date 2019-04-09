Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehirde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert bırakmamak için ‘Sosyal Destek Gümüşhane' projesi başlattıklarını söyledi.

Gümüşhane'de kimsesiz, sahipsiz, öksüz, yetim, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler, bakıma muhtaç bireyler ve dezavantajlı kesimin devletin hizmet ve imkanlarından faydalanması amacıyla hazırlanan ‘Sosyal Destek Gümüşhane' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yürütücü olduğu projenin gerekçesi ise kamu hizmetlerinin ve sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin daha fazla vatandaşa iletilmesi olarak belirlendi.

Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla hazırlanan proje kapsamında ekipler ve teknik altyapının oluşturulmasının ardından Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında ilk olarak proje uzmanları tarafından sunum gerçekleştirildi.

“Onlar dertliyse bizim gülmemiz haramdır”

Sunumun ardından yaptığı konuşmada projenin felsefesinin önemine vurgu yapan Vali Taşbilek, “Gümüşhane'nin hiçbir yerinde girilmedik ev, dinlenmedik hikaye bırakılmamak adına düzenlenmiş bir proje. İnsanlarımızın evindeki durumu, gözümüzle ve duygularımızla fotoğraflayabilirsek o evde herhangi bir sıkıntı var mı, o evde yaşayan çocukların hayattan beklentileri ne, anne babası olmayan çocuklarımızın farklı bir sıkıntısı var mı? Aile bütünlüğü olmakla birlikte, ekonomik sıkıntılar içinde o çocukların durumları nedir? Birinci amacımız bu. Bunlara vakıf olup onların dertleriyle dertlenebilmek, tabiri caizse komşumuz, beraber yaşadığımız insanlar aç iken bizim tok yatmamız mümkün değil prensibiyle hareket etmek. Onlar dertliyse bizim gülmemiz haramdır prensibiyle hareket etmek. Bunları sağlayabildikten sonra amacımız da sadece sosyal hizmetler ve ekonomik ihtiyaçlardan ziyade, o insanca yaşamanın gereği, devletin millet için var olduğu hissiyatını onlara verebilmek” dedi.

“Bizim devlet olarak temel görevimiz insanlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmek”

Proje ile devlet çarkının aksadığı, vatandaşın problem yaşadığı bölgeyi anında teşhis edebilmek ve sıkıntıları anında diğer hizmet sunucularına iletip kurumun o sorunun farkında olmasının sağlanacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Vatandaşın talebinin ne olduğu ve sürecin devlet adına takip edildiğini bilecek. Bizim devlet olarak temel görevimiz insanlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmek. O hizmetten doğru, dürüst, güvenilir, emin ve hızlı bir şekilde vatandaşımızı faydalandırmaktır. Devletimiz tarafından sunulan hizmetler belirlenen süreler ve hukukun cevaz verdiği sınırlar içerisinde doğru ve hızlı bir şekilde yapılmak zorunda. Devletin millete yakışır şekilde sevgi ve muhabbetle yapılıp yapılmadığının da denetlenmesi bu proje için çok önemli bir şey” diye konuştu.

“Bu ilde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert kalmışsa biz işimize eksik yapmış olarak kabul edeceğiz”

Projenin asıl kahramanları olan sosyal hizmetler ve vakıftaki kadronun olacağını, onların birebir o evlere gireceğini, devletin gülen yüzünü göstereceklerini dile getiren Vali Taşbilek, “O evin hikayesini gözlerimizle tartacağız. Karşı tarafın izin verdiği ölçüde öğreneceğiz. O öğrendiklerimizden çözülebilecek ne varsa, devlein kurumlarıyla paylaşılması ve bizim haberdar olmamız noktasında köprü olacaksınız. Köprü olarak bizleri haberdar edeceksiniz. Biz bir aile olarak, bize güvenen insanların o evlerde kalmış her sıkıntıyı öğrenir öğrenmez canla başla onların derdine koşacağımızdan hiç şüphem yok. Bunun sonunda bu ilin bu sıkıntılardan arındırılmış, bu memleketin vatandaşı olmaktan övünç duyar hale getirdiğimizde görevimizi yapmış sayacağız. Devletimiz gücü ölçüsünde Allah'a şükür zenginleşmesine ve güçlenmesine bağlı olan her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Biz yine devlet olarak insanımızın içinde neler yaşanıyor ona da vakıf olmak zorundayız. Bu ilde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert kalmışsa biz işimize eksik yapmış olarak kabul edeceğiz. Vatandaşımızı mutlu, müreffeh, huzurlu ve bu devletin vatandaşı olmaktan gurur duyan hale getirmek bizim asli görevimizdir. Allah'ın izniyle bunu elbirliğiyle hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Sosyal Destek Gümüşhane Whatsapp hattı kurulacak

Vali Taşbilek, bu çalışma kapsamında bir de whatsapp hattı kuracaklarını böylelikle vatandaşların da bu iyilik hareketine katılacağını belirterek, “Onların da desteği ve yönlendirmesiyle ulaşılmamız istenen ailelere ulaşma noktasında vatandaşlarımızda bu sistemin içerisinde olarak, canla başla çalışmamıza katkı sağlayacaklardır. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah projemiz memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlara vesile olacak bir proje olur” ifadelerini kullandı.