Süleymaniye'de kış güzelliği

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumlar'ın bir arada yaşaması nedeniyle ‘Hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen tarihi Süleymaniye mahallesinde gerçekleşen kar yağışının ardından bölgede kartpostallık manzaralar çıktı.

İl merkezine 3 kilometre mesafede bulunan ve çok sayıda tarihi eserin zamana direnerek ayakta durduğu tarihi mahalle kar tanelerinin ağaç dallarındaki görüntüsü nedeniyle adeta pamuk tarlasını andırdı.

Cami ile kilisenin yanyana bulunduğu, çok sayıda hamam ve ev kalıntısının da bulunduğu, şehre adını veren “Gümüş” madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği mahallede tarihten bugüne miras kalan camisiz minareler ve tarihi yapılar kar yağışıyla birlikte sundukları görsel şölenle fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Kent merkezini kuşbakışı izleyen mahalleden karlar altında kalan ve kent merkezinin en yüksek noktası olan Kuşakkaya zirvesinin etrafındaki sis manzarası da fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.