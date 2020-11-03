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Süleymaniye'ye sonbahar çok yakıştı

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve camisiz minareleriyle bilinen tarihi Süleymaniye Mahallesi, sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne döndü.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve camisiz minareleriyle bilinen tarihi Süleymaniye Mahallesi, sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne döndü.


Şehir merkezine 3 kilometre uzakta ve kentin "saklı cennetleri" arasında yer alan, Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı, cami ile kilisenin yan yana olduğu tarihi Süleymaniye Mahallesinde sonbahar mevsiminde oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.


Tarihin her döneminde madencilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü mahalle bu günlerde yalnızlığıyla başbaşa kalırken, onlarca tarihi eser de yapraklarını dökmek üzere olan ağaçlara komşuluk ediyor.


Fotoğraf tutkunlarının son dönemde uğrak mekanlarından birisi olan Süleymaniye Mahallesi ziyaretçilerine sonbahar mevsiminde sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçlarının tarihi dokuyla birleşimiyle kartpostallık görüntülerini sunuyor.


3.derece kentsel ve doğal sit alanı olan, geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30'dan fazla tarihi eserin günümüze ulaştığı Süleymaniye Mahallesine sonbahar fotoğrafı çekmek için giden fotoğrafçılar, “Gümüşhane Türkiye'de sonbahar mevsiminin en görkemli ve en güzel yaşandığı kentlerin başında geliyor. Bu mahallemizde kent merkezine 5 dakika mesafede olan sıradışı bir bölge. Yağmurun durup güneşin yüzünü göstermesiyle hemen soluğu burada aldık. Yapraklar yağmur yağışıyla birlikte temizlendiği için daha canlı ve keskin fotoğraflar alabiliyoruz. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde eşsiz fotoğraflar veren bu alanı mutlaka her yıl fotoğraflarını çekiyoruz” diye konuştu.

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